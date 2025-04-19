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違法占用國有地 金門碧山畜牧場 牛隻遷至畜試所

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門金沙鎮碧山畜牧場違法占用國有土地多年，15日啟動遷移作業。圖／議員蔡其雍提供
金門金沙鎮碧山畜牧場違法占用國有土地多年，15日啟動遷移作業。圖／議員蔡其雍提供

金門金沙鎮碧山畜牧場違法占用國有土地多年，歷經1年協調與防疫波折，15日啟動牛隻遷移作業，已完成219頭搬遷，尚餘近20頭，預計本周全數轉移至金門縣畜試所合法牧場。

牛隻經常在道路上遊蕩，影響交通安全與環境衛生，議員蔡其雍去年6月邀集相關單位召開協調會遷移牛隻。蔡其雍表示，此案歷經反覆溝通與防疫困難，有賴各單位合作，第一線人員承擔高風險任務，遷移期間2名防疫人員遭牛衝撞受傷，分別出現腿部拉傷與骨裂仍在療養中，他將持續爭取改善第一線人員工作條件。

金門縣防疫所指出，大型牛隻遷移兼具高風險與高責任，在搬遷前已全面完成疫苗補強，遷移過程也建立後續健康監測機制，確保疫情不會擴散。金門縣畜試所則提供合法飼養空間與技術協助，以保障搬遷後的飼養安全。

縣府產發處漁牧科與國產署表示，未來將持續查核畜牧場使用情形，防止違規使用國有地再度發生。環保局也將配合拆除後的廢棄物清理，恢復環境原貌。

當地居民指出，碧山養牛場問題已經困擾社區超過20年，相當影響生活品質，如今終於看到實質改善，感到欣慰。

牧場 蔡其雍 金門

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