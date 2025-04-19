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小港區遷村 將流失4萬人 議員憂席次減少
高雄小港區紅毛港、大林蒲遷村，人口共將流失3、4萬人，行政區人口消長牽動議員席次變化，議員質疑里鄰編組及調整辦法修正後，下屆前鎮、小港選區將少1席議員，三民區多1席。民政局回應，兩區人口數互有消長，席次分配及選區劃分最終由選委會認定。
「紅毛港遷村讓小港少約2萬人，如今大林蒲即將遷村，人口會再少1、2萬人」，議員陳麗娜昨質詢指出，前鎮、小港目前加總為33萬4289人，比三民區33萬1697人多一點，過去3年來，前鎮、小港人口數一直大於三民區，現在可能被超越，導致議員席次翻轉，前鎮、小港區少1席變7席，三民區多1席變8席。
民政局長閻青智解釋，至明年底縣市長、議員及里長選舉，大林蒲應還未啟動遷村程序，認定人口數的時機點，應在投票前6個月。陳麗娜追問，「議員席次不會產生變化？」閻青智回應，選委會會依選前6個月的人口數變化劃分選區、分配席次，「現在沒辦法預測最後席次」。
陳麗娜說，過去紅毛港人分居於前鎮區南成里及鳳山區明正里，不過近20年來，遷村戶和既有居民互動不甚相容，大家共同的心聲是能有自己的里，保留共同記憶和文化屬性。目前南成、明正2個里合計1萬7835人，超越許多行政區最大里，市府推動遷村，應在預定地劃出獨立的里，並劃回小港區，讓遷村戶有自己的文化歸屬。閻青智回覆，在沒有法源之下，鳳山區不能劃成小港區，暫時也無法獨立劃出紅毛港里。
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