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副市長是誰？ 高市AI客服亂答
去年颱風接連來襲，高雄市政府1999專線幾乎被打爆，市府開發AI智能客服系統分擔專線負荷，3月底測試，但議員昨質詢時指系統回答連連出錯，實測問副市長是誰？AI竟答成前副市長「李四川」，許多資訊錯誤、過時。市府指將持續精進AI模型，並充實資料庫。
議員張博洋質詢指出，去年颱風接二連三，1999專線被打爆，後來市府開發AI智能客服系統分擔負荷，實測卻發現「狀況滿多的」。
他舉例，問了「高雄副市長是誰」，沒想到智能客服竟回答「李四川」，李是韓國瑜當市長時的副市長，官方資料註記2014年，讓他聽了哭笑不得。另問高雄近期辦什麼活動，AI也亂抓資訊回答。最嚴重的是，問如何辦理低收入戶登記，竟答不出來，連區公所地址都答錯。智能系統還暴露使用者的姓名、手機，資安堪慮。
張博洋認為，AI智能客服系統主要透過資訊整合提供局處資訊，應改善搜尋單一網站內容的限制，除資料庫應即時滾動更新，也應兼顧資料正確、好找、個資不外洩。
研考會主委陳博洲回應，會揪出AI智能客服系統遇到的問題，持續精進AI模型，提升回答品質，並建立保護機制，避免民眾個資外洩。
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