金門縣府參訪國家住都中心 爭取西半島社宅計畫

金門縣府團隊今天參訪國家住都中心，縣長陳福海表示，為爭取金門西半島興建百戶社宅，縣府已著手盤點閒置國有土地，盼使金門東西部均衡發展。

金門首案社會住宅「金湖安居」今年2月舉行動土典禮，陳福海今天率縣府團隊參訪國家住宅及都市更新中心，觀摩「萬華安居」統包工程成果，並與國家住都中心董事長花敬群等，針對「金湖安居」執行進度、營運機制與未來發展交流。

陳福海表示，此次參訪除希望與住都中心建立長期合作互動、學習觀摩「萬華安居」統包工程管理模式等，也為爭取金門西半島社宅計畫，目前除東半島的金湖安居，縣府團隊已著手盤點西半島閒置國有土地，期盼再興建百戶社宅，實踐居住正義、因地制宜發展在地公共建設，讓金門東西部均衡發展。

花敬群指出，住都中心設立初衷是為突破行政流程限制，協助各縣市加速推動住宅政策；不僅是蓋房子，更在於與地方攜手推動制度創新與經驗傳承，讓居住正義落地生根，期許未來能持續協助金門建構更優質居住環境。

根據金門縣城鄉發展處新聞資料，「金湖安居」是金門縣首處社會住宅，基地位在金湖鎮尚義區段徵收區，此案由中央全額出資興建，總經費約新台幣15億960萬元，規劃地上9層、地下2層，共225戶，預計於民國116年竣工。