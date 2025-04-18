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高市府推暑期工讀計畫 釋出359個職缺

中央社／ 高雄18日電

高雄市政府推出暑期工讀計畫，高雄市青年局今天公布職缺內容，29個市府所屬局處參與，釋出359個工讀職缺，其中包含24個偏遠地區保障名額；即日起報名至25日。

高雄市政府114年度「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」今天開跑，青年局長林楷軒表示，盼透過計畫，讓學生深入體驗市政運作，提升職場技能，為日後就業做好準備。

林楷軒表示，暑期工讀不僅是打工，更是學習與成長的重要機會，透過在市府機關的實務視野，學生能夠親身觀摩公部門執行作業，提升工作能力。此外，年輕世代創新思維也將為市府帶來不同視角，促進交流與學習。

青年局說明，此次工讀分為「一般工讀」與「偏遠地區工讀」，期間自7月14日至8月31日，月薪新台幣2萬8590元。一般工讀對象為設籍高雄市，就讀國內大專院校（含研究所）日間部的在學學生，但曾錄取或遞補該計畫並實際進用者，以及去年獲錄取但放棄報到者，皆不得再參加。

此外，今年也延續支持弱勢學生，釋出那瑪夏、桃源、茂林、杉林、六龜與甲仙等6區保障名額，開放設籍高雄市、就讀國內高中職或大專校院日間部原住民、身心障礙學生或弱勢家庭青年報名。

高雄市政府暑期工讀報名方式採掛號郵寄或現場繳件，收件後採書面審查，不另行面試。初審合格名單與錄取名單將分別於5月20日、6月20日在高市青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）公布。

職缺 青年 高雄市

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