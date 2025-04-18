高雄小港漢民公園違停亂象多 將建地下停車場明年開放

高雄市小港區漢民公園周邊有市場、夜市和3所學校，停車位長期不足，且周遭違停嚴重、拖吊狀況多，地方反映長達10年，市府去年終於爭取到前瞻預算，將投入6.4億元興建地下2層停車場，預計明年底完工開放，到時將開放290格車位，施工期公園仍會開放。

高雄市小港區學府路與大鵬路西側漢民公園規劃興建地下2層停車場。高雄市政府在今日舉行動土典禮，該工程今年4月施工、預定明年12月完工，可提供小型車停車格位290格，改善當地停車供給不足問題，並提供捷運紅線未來轉乘停車需求，促進大眾運輸發展。

副市長林欽榮表示，漢民公園周邊鄰近3所學校、集合住宅、漢民市場及漢民夜市，為民生、商業活絡地區，又鄰近小港捷運站，因此規劃於漢民公園興建地下停車場，以增加當地停車供給，1.5公頃公園用地中將使用0.55公頃興建停車場，施工期間公園會持續開放使用，完工後也會補植樹木。

交通局長張淑娟指出，漢民公園地下停車場計畫獲交通部前瞻基礎建設計畫預算補助將投入6.4億元，113年規劃設計，114年完成招標由交通局啟動興建開工，停車場規劃包含人本交通規劃、提供30格充電樁、6格無障礙車位、10格親子停車位，智慧化停車設備及與周邊學區人行步道系統串聯。