快訊

號召北檢抗議遭送辦 謝龍介喊自首：衝撞獨裁政府我認

蔣萬安拋倒閣說 朱立倫吐5字回答！藍營人士嘆：不痛不癢

高雄站前第一環圈都更招商啟動 總投資逾60億元

中央社／ 高雄18日電

高雄市政府今天舉辦高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案首場招商說明會，將置入商辦、住宅、零售等多元機能，總投資規模預估逾60億元，吸引10多家建設公司等業者參與。

高雄市都發局表示，市府掌握高鐵南延與三鐵共構契機，結合S科技產業廊帶帶動TOD導向開發，期待百年車站第一環圈蛻變爲成為高雄的國際商業門戶，吸引10多家大型建設公司、不動產建築開發相關公會及社團法人出席，現場反應熱烈。

高雄市副市長林欽榮指出，高雄車站位處南北發展軸線的中心節點，北串左營科技之心，南銜亞灣經貿特貿區，為戰略關鍵樞紐。基地導入國際級A辦、高品質商業設施，並串連天棚園道與願景館、車站商業旅館雙大樓及周邊建國、長明等在地商圈緊密結合，將有效帶動人潮與商機。

林欽榮說，2025年將是「車站大都更元年」，市府和台鐵聯手推動公辦都更，整合站前資源，以站前第一環為核心，打造一個結合交通、商業和生活的全新地標。

都市發展局表示，此開發案3基地（車專四、五及商四）總面積約2000坪，位於車站前第一環的黃金地段，車專一至三已開發完成，但四、五地塊建物老舊且低度利用，亟需轉型升級。未來將集中整合1200坪警政設施於車專四，釋出車專五與商四更多開發空間，打造具現代機能與永續設計的經貿都心。

台鐵公司表示，高雄車站現有商辦大樓將規劃為百貨與辦公使用，地面與地下空間聚焦餐飲與伴手禮零售，商業大樓2月公告採租賃方式招商；旅館明年將以促參方式招商。車專四、五開發完成後，台鐵分回房地將配置商場、餐飲、娛樂等設施，擴大商業量能，帶動區域經濟，並增設逾百席停車位。

都發局說明，此案日前已正式公告徵求實施者，收件截止至8月6日，第2場招商說明會將在5月2日於台北舉行。

都更 高雄市 高雄車站

延伸閱讀

影／高雄假刑警帶刀找OL收款 桃園警用這招制敵

影／雄檢動起來 高雄雙罷劫總部被搜索

「不受檢調搜索干擾」 高雄雙罷劫：罷綠連署照常進行

高雄檢調欲強行抓罷綠人員 「雙罷劫」負責人報警控：他們無拘票

相關新聞

高雄小港漢民公園違停亂象多 將建地下停車場明年開放

高雄市小港區漢民公園周邊有市場、夜市和3所學校，停車位長期不足，且周遭違停嚴重、拖吊狀況多，地方反映長達10年，市府去年...

身心障礙者嘉年華會 助身障朋友融入社會

財團法人方舟就業服務協會連續10年辦理身心障礙者日間照顧服務嘉年華會，今天上午在高雄無障礙之家舉辦盛大活動，今年有超過5...

出包！實測副市長是誰？高市府AI智能客服系統竟答「李四川」

高雄市今年3月底推動AI智能客服系統公開測試，不料卻出包，市議員張博洋今天揭露智能客服系統回答連連出錯，出現許多過時或錯...

高雄車站進入大都更前景看好 日勝生標案卻陷僵局

高雄火車站將來確定將有高鐵進入，成為國內少數三鐵共構車站，站區也進入大都更，而5年前拿下台鐵站東宿舍更新地區劃定案搶得先...

影／遷村所致？前鎮小港區議員席次少1席 高雄市府：由選委會認定

高雄小港區紅毛港、大林浦遷村，人口流失3、4萬人，牽動行政區人口消長及議員席次變化，市議員陳麗娜今議會質詢爆出，民政局里...

全台最大里！高雄左營福山里逾4.5萬人 恐拆成5里

全台最大里、高雄左營福山里逾4.53萬人口，民政局公布修正里鄰編組及調整辦法部分條文，大里將以4000戶為上限、人數約1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。