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身心障礙者嘉年華會 助身障朋友融入社會

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
財團法人方舟就業服務協會今天舉辦身心障礙者日間照顧服務嘉年華會，高雄市社會局長蔡宛芬（右二）頒獎表揚優良社工。圖／方舟協會提供
財團法人方舟就業服務協會今天舉辦身心障礙者日間照顧服務嘉年華會，高雄市社會局長蔡宛芬（右二）頒獎表揚優良社工。圖／方舟協會提供

財團法人方舟就業服務協會連續10年辦理身心障礙者日間照顧服務嘉年華會，今天上午在高雄無障礙之家舉辦盛大活動，今年有超過500位身障朋友，有26個服務單位的社工教保員、家人、志工一起來參與，大家都很珍惜每年一年一度讓身心障礙朋友可以相見歡的日子，一起聯誼玩遊戲，場面十分熱烈。今年還有運彩協進會、台灣媒體人關懷公益協會等單位加入活動，讓身心障礙朋友能夠感受到社會的溫暖。

方舟就業服務協會總幹事王姿琦表示，身心障礙朋友在社區裡生活需要更多的支持，讓身障朋友融合在社區中，因為嘉年華會，許多民眾更看見身障朋友的需要，高雄市社會局長蔡宛芬也特別出席頒獎給12位獲獎專業人員，感謝社工、教保人員陪伴身障朋友，創造「共融共好、社區參與」的友善環境。

運彩協進會得知方舟要辦理身心障礙者嘉年華會，很希望能幫忙身心障礙朋友，邀請了許多身障團體一起會談，除了給大會加菜金外，還發給身障朋友們每人一張300元禮物卡，希望讓身心障礙朋友能夠感受到社會的溫暖。運彩協進會理事長蘇信誠表示，運彩協進會與台灣媒體人關懷公益協會合作，關懷身心障礙族群，希望為弱勢族群盡一份心力。台灣媒體人關懷公益協會理事長莊順發表示，希望透過媒體的力量，讓更多的企業能夠公益關懷社會上的弱勢族群。

財團法人方舟就業服務協會今天舉辦身心障礙者日間照顧服務嘉年華會，場面熱烈。圖／方舟協會提供
財團法人方舟就業服務協會今天舉辦身心障礙者日間照顧服務嘉年華會，場面熱烈。圖／方舟協會提供
財團法人方舟就業服務協會今天舉辦身心障礙者日間照顧服務嘉年華會，場面熱烈。圖／方舟協會提供
財團法人方舟就業服務協會今天舉辦身心障礙者日間照顧服務嘉年華會，場面熱烈。圖／方舟協會提供

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