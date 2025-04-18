身心障礙者嘉年華會 助身障朋友融入社會
財團法人方舟就業服務協會連續10年辦理身心障礙者日間照顧服務嘉年華會，今天上午在高雄無障礙之家舉辦盛大活動，今年有超過500位身障朋友，有26個服務單位的社工教保員、家人、志工一起來參與，大家都很珍惜每年一年一度讓身心障礙朋友可以相見歡的日子，一起聯誼玩遊戲，場面十分熱烈。今年還有運彩協進會、台灣媒體人關懷公益協會等單位加入活動，讓身心障礙朋友能夠感受到社會的溫暖。
方舟就業服務協會總幹事王姿琦表示，身心障礙朋友在社區裡生活需要更多的支持，讓身障朋友融合在社區中，因為嘉年華會，許多民眾更看見身障朋友的需要，高雄市社會局長蔡宛芬也特別出席頒獎給12位獲獎專業人員，感謝社工、教保人員陪伴身障朋友，創造「共融共好、社區參與」的友善環境。
運彩協進會得知方舟要辦理身心障礙者嘉年華會，很希望能幫忙身心障礙朋友，邀請了許多身障團體一起會談，除了給大會加菜金外，還發給身障朋友們每人一張300元禮物卡，希望讓身心障礙朋友能夠感受到社會的溫暖。運彩協進會理事長蘇信誠表示，運彩協進會與台灣媒體人關懷公益協會合作，關懷身心障礙族群，希望為弱勢族群盡一份心力。台灣媒體人關懷公益協會理事長莊順發表示，希望透過媒體的力量，讓更多的企業能夠公益關懷社會上的弱勢族群。
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