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屏東公部門工讀、地方創生見習 4/21報名開跑

中央社／ 屏東縣18日電

屏東縣政府為讓大專青年學子體驗職場生活，辦理暑期工讀活動及地方創生見習行動，縣府所轄27局處提供296個職缺、地方創生見習生名額60個，4月21日起開放報名。

勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，大專青年公部門暑期工讀計畫為縣府行之有年計畫，另為增加青年接觸地方事務，投入地方創生行動，進而滾動地方發展，增加青年留鄉發展意願，將地方創生場域納入暑期工讀選項內，2項工讀期間均自今年7月1日至8月31日止。

李雨蓁表示，勞青處執行地方創生見習行動已有2年，期間共有42組地方創生團隊及97名見習生參與，今年將提供60個見習生名額，期待有更多在地團隊能提供學生多元見習機會，透過在地團體整合，讓大專青年實際體驗地方創生工作，增加青年對土地認識及認同。

李雨蓁說，許多大專青年畢業後因對職涯認識不足，容易迷失就業方向，透過暑期工讀多元職場體驗，不僅能讓青年在暑期獲得實質薪資、減輕經濟負擔，更可預先了解職場環境及運作模式，培養職場相關技能與溝通能力，並擴增未來職涯選項。

勞青處今天新聞稿表示，今年縣府整合27個局處提供多達150支計畫，計畫地點包含全屏東縣，其中位於琉球鄉的東港戶政事務所-琉球辦公室更提供「舊簿翻新」計畫，期待住在琉球鄉的大專青年們能踴躍報名；傳播暨國際事務處「涉外事務職場教育計畫」希望學生透過接待外賓及國際交流等工作，了解國際禮儀。勞青處結合智慧農業學校推出「無人機教育推廣計畫」，讓工讀生協助行銷，曝光無人機飛手工作內容。

勞青處指出，公部門暑期工讀職缺，報名期間自4月21至25日止，地方創生見習行動，自4月21日起收件至5月12日止，由地方創生團體提報計畫，經縣府核定計畫人數後，後續再由提案單位提交見習生名冊。

勞青處提及，公部門暑期工讀月薪為新台幣2萬8590元，統一採取網路報名，欲報名學生須至「屏東縣青年創業服務網」（https://www.ycpt.org.tw/）註冊會員，點選專頁進行報名

屏東縣政府 職場 青年

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