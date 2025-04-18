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影／遷村所致？前鎮小港區議員席次少1席 高雄市府：由選委會認定

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
市議員陳麗娜質疑小港區兩次大規模遷村人口流失，導致議員席次翻轉。記者郭韋綺／翻攝
市議員陳麗娜質疑小港區兩次大規模遷村人口流失，導致議員席次翻轉。記者郭韋綺／翻攝

高雄小港區紅毛港、大林浦遷村，人口流失3、4萬人，牽動行政區人口消長及議員席次變化，市議員陳麗娜今議會質詢爆出，民政局里鄰編組及調整辦法修正後，導致下屆小港前鎮區少一席議員、三民區多一席議員，對此，民政局長閻青智回應，兩區人口數接近，互有消長變化，但最後席次分配及選區劃分由選委會認定。

陳麗娜指出，小港區有兩次大規模遷村行動，其中紅毛港在2004到2007年已完成，目前紅毛港人分居在前鎮區明正里、鳳山區南成里，不過近20年來，居民有感和既有居民互動仍有不相容之處，且文化保存不易，大家共同心聲需要一個自己的里，保留共同記憶和文化屬性。

陳麗娜認為，南成、明正兩個里人數合計1萬7835人，已超越許多行政區的第一大里，市府應重新劃分，推動遷村預定地畫出一個紅毛港里，獨立出來，讓紅毛港居民有自己的文化歸屬，並劃回小港里。

她也提到，有了紅毛港遷村前車之鑑，大林浦遷村地行政區在鳳山區，但大林浦居民討論已久，仍希望劃入小港區。

陳麗娜進一步質詢，小港紅毛港遷村讓小港少了約2萬人，如今大林浦即將遷村，人口會再少1、2萬人，過去3年來前鎮小港人口數一直大於三民區，但現在前鎮小港區可能要被三民區超越，導致議員席次翻轉，前鎮小港區少一席變7席，三民區多一席變8席，她質疑是否遷村人口消長所致？

民政局長閻青智解釋，至明年底縣市長、市議員及里長選舉，大林浦未正式啟動遷村程序，前鎮小港區選民結構向來比三民區少，是大家公認事實，但他坦言，現在還不是人口認定時機點，應是投票前6個月。

陳麗娜追問「議員席次不會產生變化？」閻青智回應，最後選舉前6個月人口數變化，由選委會選區劃分、席次分配」，陳續問「現在人口多少沒辦法預測？」閻答稱「只能跟議員報告，很接近，但沒辦法預測哪個選區得到最後的席次」。陳再問「所以就是這兩個選區在變化？」閻回答「對」。

至於紅毛港里劃出獨立一里，閻青智強調，行政區域劃分法沒有立法通過，沒有法源執行下，鳳山區不能劃成小港區，沒辦法調整。

市議員陳麗娜質疑小港區兩次大規模遷村人口流失，導致議員席次翻轉。記者郭韋綺／翻攝
市議員陳麗娜質疑小港區兩次大規模遷村人口流失，導致議員席次翻轉。記者郭韋綺／翻攝

議員 陳麗娜

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