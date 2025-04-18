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高雄車站進入大都更前景看好 日勝生標案卻陷僵局

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮表示，高雄車站車專四、五公辦都更案，是高雄車站第一環區指標案，估可帶進65億到67億投資，可望高雄車站周邊地區發展。記者王昭月／攝影
高雄市副市長林欽榮表示，高雄車站車專四、五公辦都更案，是高雄車站第一環區指標案，估可帶進65億到67億投資，可望高雄車站周邊地區發展。記者王昭月／攝影

高雄火車站將來確定將有高鐵進入，成為國內少數三鐵共構車站，站區也進入大都更，而5年前拿下台鐵站東宿舍更新地區劃定案搶得先機的日勝生集團，卻因原物料大漲，想與台鐵重新計算共負比而進退不得， 陷入僵局，台鐵今表示，此案仍希望日勝生能持續執行。

日勝生集團旗下泰誠發展營造，2019年12月獲選為高雄市三民區台鐵站東宿舍更新地區劃定案最優申請人，繼而獲鐵路管理局委託實施此案，計畫興建地上9樓、14樓、15樓的RC建物，總規模為14棟商場、店鋪、集合住宅大樓，不料碰上原物料大漲，日勝生希望台鐵能重新計算共負比，但台鐵不敢開例，雙方陷入僵局。

台鐵資產開發處副處長劉睿紘今天出席「高雄車站專用四與五及部分商四土地都更案」招商說明會，對日勝生一案表示尚在協調中，無法說明解決期程。他表示，開發案簽約後，日勝生以碰上烏俄戰爭導致成本大增的因素，希望與台鐵重新議約，調高共負比，但台鐵對任何招商案都有嚴謹規範，此案尚在協商中。

另台鐵與高雄政府合作的「高雄車站區周圍大都更計畫，車專四、五公辦都更案」，今早在高雄萬豪酒店公開招商，吸引不少近20家知名建商、資產管理業者與會。

高市副市長林欽榮表示，行政院長卓榮泰去年12月28日宣布高鐵南延採高雄方案，高市府也配合啟動站區大都更計畫，將國、公有土地進行遫合開發，車專四、五公辦都更案，是高雄車站第一環區指標案，估可帶進65億到67億投資，可望高雄車站周邊地區發展。

都發局表示，車專四、五公辦都更案約2000坪，建蔽率50%、容積率420%，是高雄車站第一排黃金地段，可規劃A級商辦，未來透過都更招商，台鐵分回的房地，可規劃做商場、餐飲、伴手禮零售、休閒娛樂等等商業空間，帶動站區整體發展。

台鐵與高雄政府合作的「高雄車站區周圍大都更計畫，車專四、五公辦都更案」，今早在高雄萬豪酒店公開招商，吸引不少近20家知名建商、資產管理業者與會。記者王昭月／攝影
台鐵與高雄政府合作的「高雄車站區周圍大都更計畫，車專四、五公辦都更案」，今早在高雄萬豪酒店公開招商，吸引不少近20家知名建商、資產管理業者與會。記者王昭月／攝影

台鐵 日勝生 都更

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