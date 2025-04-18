咬死柴犬後比特犬去向成謎 屏縣農業處調查

屏東縣內埔鄉14日傍晚5時許發生比特犬在街頭緊咬柴犬，路人發現紛紛以棍棒、掃把等試圖將兩隻狗分開，但比特犬仍緊咬不放，僵持近半小時，柴犬送醫不治，事後比特犬的賴姓飼主雖稱比特犬死了，屏東縣政府農業處指出，飼主對比特犬屍體去向說詞反覆，已展開調查。

農業處動保科指出，案發後派人到現場並未看到比特犬，賴姓飼主稱比特犬死了，屍體已放水流，後改口說埋了，最後又說火化了，動保科已通知賴男到案說明。

柴犬「寶寶」被咬死，林姓飼主說，寶寶是朋友送的，從幼犬養起，已經6、7歲了，平時由就讀高中的兒子照顧，也跟兒子感情最好，被比特犬攻擊後全身是血，幾乎體無完膚，被送附近動物醫院急救，因傷口太深、氣胸，趕快轉送高雄急救。

林姓飼主說，接到電話得知寶寶不行了，打強心針也沒起色，決定放手讓牠走，兒子寫信給寶寶，「等我們再見時，希望你還是那個笑的開心天真無邪的阿寶」、「我們會還給你一個公道，你放下跟著菩薩去另一個世界」，「抱歉讓你受委屈了」，述說對寶寶的思念，讓人不捨。

林姓飼主表示，這隻闖禍的比特犬去年也曾咬傷鄰居及鄰居養的狗，攻擊已非首次，希望大家能重視此問題，維護社區安全。

農業處動保科指出，賴姓飼主的比特犬未登記列管，依動物保護法第8條規定可罰5萬元至25萬元，另涉嫌疏縱具攻擊性寵物部分，違反動保法第20條規定，可罰3萬元至15萬元，已展開調查，也提醒飼養比特犬務必要登記，更要妥善管理。