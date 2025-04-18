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全台最大里！高雄左營福山里逾4.5萬人 恐拆成5里
全台最大里、高雄左營福山里逾4.53萬人口，民政局公布修正里鄰編組及調整辦法部分條文，大里將以4000戶為上限、人數約1萬人，福山里恐將拆成4至5個里，里長葉德龍指行政區不是私人土地，若劃分更多里能減輕負擔，歡迎有更多熱誠人士加入服務。
民政局長閻青智說，左營區福山及菜公里縣市合併前人口已經超過3萬人，合併後里鄰整併聲音不斷，這次先修正辦法，接下來廣納各地意見，是否適用明年選舉，尚無法確定。
高雄市大小里落差大，福山里1萬8478戶、4萬5300人，旗山區中寮里人口110戶、179人，因里鄰長勞逸不均，近年整併聲浪高。
民政局公告修正里鄰編組及調整辦法部分條文，里部分，密集式大樓住宅區以1500戶至4000戶為原則，人口密集交通方便區為700戶至2000戶，人口分散交通區為500戶至1200戶。郊區或山區，以300戶為原則。
議員李喬如希望大里不動、整併小里，亦建議議員選區配合立委選區規畫後再來探討里鄰整併。議員林富寶認為，以人口多寡劃分並不公平，偏鄉幅員寬廣，颱風、土石流會忙壞里長。
民政局說明，山地原住民區的里鄰編組調整程序須由各區代表會審議通過，報市府核定後實施。
3月至5月各區公所進行方案研議，需調整者應於每屆里長任期屆滿1年前辦理完成，下屆選舉投票日4個月前實施，全案預定今年12月24日函報核定。
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