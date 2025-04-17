屏基興建智能醫療大樓 自籌資金還逾10億元缺口
為解決現有院區空間不足困境，屏東基督教醫院歷經10年籌劃與興建中智能醫療大樓，面臨沉重貸款壓力與龐大自籌資金需求，雖已向銀行貸款34億元，但仍超過10億元需自行籌措，屏基已取得衛福部勸募許可，今年5月17日舉辦首場募款音樂會。
回顧70年前，當痲瘋病與肺結核如陰影籠罩屏東，屏基創院先驅挪威宣教士傅德蘭醫師與畢嘉士醫師，無懼偏鄉艱困，深入送藥訪視，點亮病患心中微光。他們引進沙賓疫苗，讓無數孩童免於小兒麻痺之苦；他們成立支架工廠，幫助癱瘓孩子重新站起來，重拾人生希望。從原鄉到海外，無論在泰緬邊境、吉爾吉斯或馬拉威，屏基始終以醫療行動傳遞溫暖。
時至今日，屏基面對挑戰更嚴峻，院區空間飽和、急診室經常超載、先進設備無處安放、病人無法擁有最舒適的照護環境。隨著醫療科技日新月異，醫療設備升級與醫療空間擴建，更是當務之急。
屏基的收入主要來自健保，足以維持日常營運，卻難以負擔新醫療大樓高達數10億的建設經費。屏基醫療副執行長劉侃表示，「這不只是醫院的事，而是所有屏東人的事」，新大樓不是為了讓醫院賺錢，而是讓病人住得更舒適更有尊嚴、讓醫護人員有更好的設備來搶救生命，確保每位鄉親在需要時，能獲最好照顧。
屏基院長吳榮州說，「因空間不足，看著許多病人須在等候名單上煎熬，先進設備無法進駐。屏基迫切需要一座能讓病人不再等待、讓醫護不再無奈的堡壘。這不僅是為提升醫療品質，更是為守護每個屏東鄉親的生命與健康。」
屏基智能醫療大樓興建地下2層、地上11層，建築基地面積為1萬6000平方公尺，總樓地板面積為6萬9886 平方公尺，結構工程總造價46.58億元，雖向銀行貸款34億元，但仍超過10餘億元需自行籌措。今年募款目標設定3億元，屏基已取得衛福部勸募許可。
屏基首場募款活動「醫路相伴 樂癒人心」音樂會，5月17日下午2點在屏基約翰大樓6樓溫馨登場，屆時由施孝榮、杜牧、青葉國小合唱團及寶齡爵仕人聲樂團演出，邀請捐款1000元以上民眾憑票入場聆聽。
屏基榮譽院長陳永興呼籲民眾以行動響應，透過音符串聯愛心，為新醫療大樓籌募注入溫暖力量。歡迎民眾透過線上信用卡、行動支付、郵政劃撥等方式捐款，或到屏基官網進一步了解募款訊息。
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