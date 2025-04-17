以刀為筆寫40餘載工藝人生 金門匠師李錫福獲模範勞工

從傳統木工匠師到文創藝術家，金門木雕藝師李錫福用一把刻刀走出半世紀工藝人生，並憑藉對傳統文化的堅持與創新，榮獲今年全國模範勞工殊榮，將代表金門縣赴台灣本島接受表揚，30日獲賴清德總統接見。

縣府新任秘書長陳世保今天代表縣長陳福海接見李錫福，陳世保推崇李在保存文化技藝上的努力與貢獻，並致贈程儀壯行。

李錫福今天在金門縣總工會理事長盧志忠、秘書長張延壽與金門縣政府社會處長黃雅芬等人的陪同下，到縣府拜會，陳世保對其傑出表現相當肯定，他也表示勞工是經濟產業發展的根本，李錫福榮獲勞動部全國模範勞工殊榮，也是地區勞工朋友們的表率及學習的典範，在工作崗位表現優異，負責盡職，獲獎是實至名歸。

留著一頭長髮，今年61歲的李錫福看起來很有藝術氣息，李錫福在接見時暢談他的木雕創作人生，也大方展示佈滿傷痕的雙手，說幾乎每個手指都有傷口，當中，大拇指曾在工作時幾乎斷裂，只靠一層皮連著、縫了28針才保住；長年在吵雜的作業環境下作業，也讓他聽力嚴重受損，如今需依賴助聽器。他淡然地說，「這些都是匠人該承受的。」

一路看著木工產業的興衰，李錫福坦言，過去金門木雕業曾盛極一時，有近30家業者、收入甚至高過公務員，但小三通開放後，低價陸製品大量湧入，衝擊本地傳統產業，他於是毅然轉型，開創「木為紙、刀為筆」的木雕書法路線。

他將書法名家的筆跡，如李轂摩、鄭善禧、李奇茂等，轉刻於木材之上，結合匠藝與書藝，打造《刀與筆的對話》系列，成為融合文化與藝術的木雕代表作。其文創作品，如木雕梳子、髮簪、窗櫺木盒與貔貅等，也廣受觀光客與收藏市場青睞，成功開拓金門工藝文創之路。

除了創作，他也熱心推廣技藝傳承，加入木工業職業工會逾43年，曾任理事與代表，亦活躍於金門文化資產保存協會、傳統匠師協會、美術與陶藝學會，長期投身文化推廣與教育，他創立「魯班工坊」，在木業及裝潢工作上，堅持自己的想法，開闢出一條道路。