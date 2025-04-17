澎湖花火節另類體驗 超跑遊艇民眾驚艷
今年澎湖國際海上花火節將在5月登場，除可欣賞絢爛花火與史努比無人機秀外，有業者推出超跑遊艇馳騁海上欣賞表演，吸引民眾關注。
澎湖縣政府旅遊處表示，「2025澎湖國際海上花火節」與SNOOPY史努比75週年合作，5月5日至6月26日將在馬公觀音亭引爆，總計29場活動，包括七美、吉貝與望安等3離島施放3場，在地限定版「白沙丁香魚季」、「茹夏之音‧樂動湖西」及「西嶼西遊記」等3場。
此外，故宮文物展、巨鱷化石與布氏鯨魚骨骼展等活動都將同步登場，馬公觀音亭主場還有T恤、明信片、浴巾等限定聯合商品展售及史蹟公園市集，可望帶動當地觀光旅遊市場。
一家旅遊業者也看好今年花火節人潮，最近泊靠2艘超跑型的遊艇在馬公亞果遊艇碼頭，又酷又炫，讓民眾眼睛為一之亮，將配合海上花火節啟動，讓遊客感受花火節的另類體驗。
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