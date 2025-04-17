金門強化公共設施求償機制 陳福海：肇事者責任不能免

金門近年交通事故增多，屢屢傳出有駕駛人撞上路燈或是損壞公有設施，金門縣長陳福海近日在主管會報中強調，針對交通號誌、路燈等設施因車禍事故受損的情況，應積極落實肇事者責任與罰則，他指出，設施損壞不僅影響市容與交通安全，更造成公帑負擔，呼籲相關機關加強法治宣導與行政執行力。

根據縣府觀光處調查，多數機關依民法第184條或營業章程等規定，已建立明確的賠償流程，損壞發生後，通常由權責機關先行修復，再根據事故資料（如警察事故聯單）釐清責任並啟動求償作業，金額則依實際損壞情況核算。

觀光處舉例指出，金門縣養護工程所近期處理多起路燈損壞案件，均由警察局提供聯單後進行修復與求償；縣自來水廠2022年8月因承包商施工疏失損壞供水管線，亦依章程進行賠償；警察局也曾於同年12月辦理測速照相設備毀損案件，肇事者須負修復費。

此外，台電金門區營業處於2023年4月處理工程車撞毀電桿事件，已完成相關求償程序；中華電信則針對電信設施如纜線、電信桿損害，依損壞程度與用戶數訂有標準處理流程，觀光處本身則依據道路交通標誌標線號誌設置規則第7條第2項執行賠償，並已建立與肇事人聯繫程序。

觀光處強調，未來將持續督導所屬機關落實公有設施保全與損害處理機制，提升政府服務效能與民眾信賴感。陳福海也呼籲駕駛人應遵守交通規則、避免肇事，共同維護交通秩序與公共安全。