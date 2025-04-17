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遭比特犬咬死 柴犬主人手寫信傳思念「被狗狗欺負記得跑」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
柴犬寶寶生前畫面。圖／飼主林小姐提供
柴犬寶寶生前畫面。圖／飼主林小姐提供

屏東縣內埔鄉14日傍晚5點多發生比特犬在街頭緊咬柴犬「寶寶」，寶寶重傷不治，寶寶的主人手寫信道盡對寶寶的思念，還不忘提醒牠「被狗狗欺負記得跑，不要呆呆的搖尾巴」，看了讓人不捨。

柴犬寶寶的主人林女說，手寫信是就讀高一的兒子寫的，「寶寶」由是兒子照顧，家人會叫牠「阿寶」、「寶寶」或是「寶哥」。

講到寶寶，林女說，寶寶約6、７歲，從小小狗開始養，當初是朋友送的，由兒子負責照顧，跟兒子感情最好，當天事發時，寶寶身體全身都是血，只能先趕緊送到附近動物醫院緊急處理，因為傷口太深了，肺都穿刺了、氣胸，身體被咬的體無完膚，遍體鱗傷，趕快轉送到高雄急救中心。

林女說，當天凌晨接到電話，得知寶寶不行了，打強心針也沒起色，決定放手讓寶寶走了，半接回家，早上讓孩子可以跟寶寶好好告別，接著送彩虹樂園冰存，隔天火化，兒子的手寫信也跟著一起火化，陪伴寶寶。

「寶寶身體都被咬爛了，肺、眼睛、耳朵，都被撕咬爛，眼睛紅到出血，全身都是傷」，林女說，看了很不捨，這隻咬人的比特犬，去年也曾咬過鄰居、還有鄰居的狗，這不是第一次發生了。

兒子的手寫信，描述對「阿寶」的懷念，描述平常陪伴時光，「你是家人，我們心中最特別的存在」、「等我們再見時，希望你還是那個笑的開心天真無邪的阿寶」，「我們會還給你一個公道，你放下的跟著菩薩去另一個世界」，「抱歉讓你受委屈了」，還不忘提醒「火來了記得跑快點」，手寫信讓人看了不捨。

林女也提到，希望大家能重視社區安全問題，也希望這件事能盡快水落石出，農業處也已經介入調查。

柴犬寶寶的主人的手寫信道盡對寶寶的思念，還不忘提醒牠「被狗狗欺負記得跑，不要呆呆的搖尾巴」，看了讓人不捨。圖／取自網路
柴犬寶寶的主人的手寫信道盡對寶寶的思念，還不忘提醒牠「被狗狗欺負記得跑，不要呆呆的搖尾巴」，看了讓人不捨。圖／取自網路

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