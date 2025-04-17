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高市40家旅宿性別友善 2025年補助裝置藝術再衝40家

中央社／ 高雄17日電

高市推動性別友善旅宿，2023年至今已輔導40家高雄旅宿取得性別友善認證標章；觀光局今天表示，今年將推出「友善旅宿裝置藝術補助計畫」，盼為高雄再添40家友善旅宿。

高雄市政府觀光局推動性別友善旅宿輔導計畫3年，至今已輔導40家高雄旅宿取得性別友善認證標章；昨天於高雄翰品酒店舉辦「2025性別友善旅宿認證」第1場次主題講座，吸引21家高雄旅宿業者參與。

觀光局長高閔琳表示，高雄率全國之先首創標準化認證制度、推動性別友善旅宿，同時由專家學者實際走訪，協助業者從親子、女性及多元性別旅客使用者角度，形塑更友善住宿體驗。

觀光局指出，今年度除了輔導課程專題演講，更推出「友善旅宿裝置藝術補助計畫」，期盼透過輔導與補助，為高雄再添40家友善旅宿，並持續優化飯店經營管理，打造多元包容的旅遊住宿環境，接軌國際。

高閔琳表示，今年推出「友善旅宿裝置藝術補助計畫」，鼓勵旅宿業者踴躍設置彩虹藝術旗標識、打造性別友善廁所、營造具有包容性與藝術感的性別友善公共空間與氛圍，共同打造「友善高雄」旅遊品牌。

高雄翰品酒店副協理許以玟說，此次培訓讓她對於建立安全、尊重的接待環境有更深刻理解；高雄福華大飯店經理劉佳貞說，課程談及同志家庭在旅宿過程可能遭遇不便，讓她更加體會營造友善環境的重要。

高雄觀光圈聯盟盟主暨御宿旅館集團總裁劉坤福則表示，看好高雄未來旅遊市場，加碼於橋頭新市鎮商業區打造高級旅館，投資金額上看新台幣5億元，預計於2026年1月開幕。

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