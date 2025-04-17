全國最大里可能一拆為四 里長霸氣回「這不是私人土地」

全台最大里、高雄市福山里人口數4萬5300人，民政局近日公布「里鄰編組及調整辦法修正」，大里以4千戶為上限，人數約1萬人，郊區或山區以300戶為主。據此福山里將拆成4或5里，里長葉德龍說，早已習慣忙碌生活，維持現況也沒關係，但行政區不是私人土地，他不擔心被分割後會影響自身權益，若劃分更多里可以減輕負擔，他歡迎更多有服務熱誠的人加入服務。

高雄市大小里落差大，左營區福山里1萬8478戶、4萬5300人，旗山區中寮里人口僅110戶、179人，近年里鄰整併聲浪高。

民政局公告「里鄰編組及調整辦法修正」，里部分，密集式大樓住宅區以1500戶至4千戶為原則，人口密集交通方便區700戶至2千戶，人口分散交通方區以500戶至1200百戶為原則。郊區或山區，交通不便之住戶分散人口稀少，戶數以300戶為原則。

李喬如議員希望「大里不動、整併小里」，另外議員行政區應該配合立委選區，重新規畫完再來探討里鄰整併問題。議員林富寶則認為，以人口多寡畫分里不公平，偏鄉幅員寬廣，颱風、土石流會忙壞里長。

民政局長閻青智說，左營區福山及菜公里在縣市合併前人口已經超過3萬人，十幾年沒有任何行政作為，藉機提出相關法規當依據；縣市合併後里鄰整併聲音不斷，這次先制定辦法，接下來廣納各地意見，是否適用明年選舉尚無法確定。

民政局說明，山地原住民區的里鄰編組調整程序須由各區代表會審議通過，報市府核定後實施。3月至5月各區公所進行方案研議，尋求地方共識，里區域需調整者，應於每屆里長任期屆滿1年前辦理完成，並於下屆選舉投票日4個月前實施，預定114年12月24日完成函報核定。