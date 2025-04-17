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咬死柴犬後的比特犬去向成謎？ 屏縣府農業處要查

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
比特犬咬死柴犬，比特犬飼主稱，比特犬遭打死，但農業處動保科調查時，飼主卻對比特犬屍體去向說詞反覆，動保科將展開行政調查。圖／屏東小鎮資訊提供
比特犬咬死柴犬，比特犬飼主稱，比特犬遭打死，但農業處動保科調查時，飼主卻對比特犬屍體去向說詞反覆，動保科將展開行政調查。圖／屏東小鎮資訊提供

屏東縣內埔鄉14日傍晚5點多發生比特犬在街頭緊咬柴犬，現場民眾發現，持棍棒、掃把等工具，試圖將兩隻狗分開，但比特犬仍緊咬不鬆口，最後柴犬傷重不治，比特犬飼主稱，比特犬遭打死，但農業處動保科調查時，飼主卻對比特犬屍體去向說詞反覆，動保科將展開行政調查。

動保科指出，案發後派人到場調查，現場未看見比特犬，比特犬飼主賴男稱，比特犬已死，但卻對比特犬的屍體去向說詞反覆，一開始稱放水流、後來又說把比特犬埋了，最後的版本稱將比特犬火化。

動保科指出，因為比特犬的飼主對比特犬的屍體動向交代不清，已要求飼主要再補充說明，也將展開行政調查，通知飼主到案說明。另外，經相關辨識，辨識出賴男飼養的犬隻是比特犬，賴姓飼主未登記列管，若經查證屬實，飼養禁止飼養動物違反動保法第8條規定，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。至少會開罰5萬元。

另外，涉嫌疏縱具攻擊性寵物部分，違反動保法第20條規定，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。農業處動保科後續將展開行政調查。

農業處也提醒，飼養比特犬一定要登記，且要妥善管理犬隻。

比特犬

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