美濃湖清淤13萬立方公尺土方完工 提升蓄洪改善生態
高雄市政府水利局今天表示，美濃湖清疏工程已完工，總計清疏約13萬立方公尺淤積土方，可大幅提升湖泊蓄水能力、降低周邊地區淹水風險，同時改善湖區生態環境。
水利局發布新聞稿指出，此次清疏工程於去年9月開工，雖於施工期間遭遇颱風豪雨等天候因素停工，但仍於今年汛期前如期完成。
水利局表示，施工前已與在地民眾、野鳥學會及各機關充分溝通，並於施工期間回饋在地，提供免費土方供當地里民領取使用。
此工程累計供領取土方量約占清淤總量一半，廣泛運用於農地回填及地勢改善，有效提升土地利用價值，同時減少土方棄置問題。
水利局強調，此次工程完工後美濃湖庫容恢復約13萬立方公尺，可有效調節水量，提升防洪效能，並促進湖區水質改善。
此外，水雉復育區及湖區景觀也於此次清疏工程一併加強改善，進一步提升當地觀光與休憩價值，並打造永續水資源環境。
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