高雄路口「行人早開時相」釀巷道回堵 民代盼彈性調整
高雄市在人車交織嚴重的路口設置「行人早開時相」或「行人專用時相」，透過提早開啟小綠人，或是路口全是紅燈、僅小綠人開啟，保障行人穿越馬路安全；但民代指出，行人早開時相在巷弄狹小、車流多的巷道路口，因行人先開放通過，常導致車輛為等待行人，後方回堵嚴重，引發駕駛抱怨，應視狀況彈性調整為行人專用時相。
為保護行人安全，全台各縣市2年前起，陸續在路口設置行人專用時相和行人早開時相，前者讓行人綠燈與行車綠燈分開亮行，各方向的行人綠燈會在同一時間先亮，行車號誌則是龍燈，人車完全分開流動；後者是行人綠燈提早5至10秒開啟，行人走到路中，才換車輛起步，藉此增加行人能見度，提高駕駛禮讓行人可能性，減少人車爭道。
全台縣市當中，高雄市行人專用時相達127處，六都中僅高於桃園市100處、倒數第2；高雄行人早開時相達598處，為六都第3，但相較北市行人早開時相達1224處，高雄數量落後一半以上。高市議員蔡武宏表示，對於路幅窄、車流多的巷弄，若路口處設置行人早開時相，容易造成車輛為等待行人通過而塞車情形，應視情況改為行人專用時相。
蔡武宏舉例，高雄市三多商圈的三多三路和文橫二路口，該處為行人早開時相，行人先行5秒後，文橫二路的車輛才能依號誌駛出並左右轉，但車輛駛出需等待行人，造成後方嚴重回堵，他要求市府將行人時相的設置標準修改為彈性，開放部分時段如假日或尖峰時間，改為行人專用時相，避免回堵情形；此外全市校園周遍也應改為專用時相。
根據高雄市行人專用時相評估設置要點，路口處若行人穿越流量達每小時300人以上，或是路口人車交織嚴重，轉向車流量達每小時250輛以上，導致行人涉入事故件較多，經評估可設置行人專用時相。蔡武宏認為該要點相當嚴苛，應該視不同路口彈性調整。
交通局長張淑娟表示，行人早開時相主要目的是讓行人先行後，減少和左右轉車的衝突，目前全市各個路口的行人時相都能再彈性調整，另外針對車輛較多的路口，也能設置「行人早關時相」，行人秒數先結束，讓車輛能提早通行，三多三路和文橫二路口目前會改此設置；目前全市校園周邊若有號誌，會在早中晚特定時段以行人專用時相為主。
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