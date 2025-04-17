快訊

光陽經營權之爭暫落幕 柯俊斌掌舵會反轉電動車戰略？

嗆賴清德要消滅在野黨 朱立倫號令藍營今晚北檢戰獨裁

三個雞婆救命！照大腸鏡意外切除癌化息肉 台積電女員工淚謝醫護

高雄路口「行人早開時相」釀巷道回堵 民代盼彈性調整

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市在人車交織嚴重的路口設置「行人早開時相」或「行人專用時相」，透過提早開啟小綠人，或是路口全是紅燈、僅小綠人開啟，保障行人穿越馬路安全。記者宋原彰／翻攝
高雄市在人車交織嚴重的路口設置「行人早開時相」或「行人專用時相」，透過提早開啟小綠人，或是路口全是紅燈、僅小綠人開啟，保障行人穿越馬路安全。記者宋原彰／翻攝

高雄市在人車交織嚴重的路口設置「行人早開時相」或「行人專用時相」，透過提早開啟小綠人，或是路口全是紅燈、僅小綠人開啟，保障行人穿越馬路安全；但民代指出，行人早開時相在巷弄狹小、車流多的巷道路口，因行人先開放通過，常導致車輛為等待行人，後方回堵嚴重，引發駕駛抱怨，應視狀況彈性調整為行人專用時相。

為保護行人安全，全台各縣市2年前起，陸續在路口設置行人專用時相和行人早開時相，前者讓行人綠燈與行車綠燈分開亮行，各方向的行人綠燈會在同一時間先亮，行車號誌則是龍燈，人車完全分開流動；後者是行人綠燈提早5至10秒開啟，行人走到路中，才換車輛起步，藉此增加行人能見度，提高駕駛禮讓行人可能性，減少人車爭道。

全台縣市當中，高雄市行人專用時相達127處，六都中僅高於桃園市100處、倒數第2；高雄行人早開時相達598處，為六都第3，但相較北市行人早開時相達1224處，高雄數量落後一半以上。高市議員蔡武宏表示，對於路幅窄、車流多的巷弄，若路口處設置行人早開時相，容易造成車輛為等待行人通過而塞車情形，應視情況改為行人專用時相。

蔡武宏舉例，高雄市三多商圈的三多三路和文橫二路口，該處為行人早開時相，行人先行5秒後，文橫二路的車輛才能依號誌駛出並左右轉，但車輛駛出需等待行人，造成後方嚴重回堵，他要求市府將行人時相的設置標準修改為彈性，開放部分時段如假日或尖峰時間，改為行人專用時相，避免回堵情形；此外全市校園周遍也應改為專用時相。

根據高雄市行人專用時相評估設置要點，路口處若行人穿越流量達每小時300人以上，或是路口人車交織嚴重，轉向車流量達每小時250輛以上，導致行人涉入事故件較多，經評估可設置行人專用時相。蔡武宏認為該要點相當嚴苛，應該視不同路口彈性調整。

交通局長張淑娟表示，行人早開時相主要目的是讓行人先行後，減少和左右轉車的衝突，目前全市各個路口的行人時相都能再彈性調整，另外針對車輛較多的路口，也能設置「行人早關時相」，行人秒數先結束，讓車輛能提早通行，三多三路和文橫二路口目前會改此設置；目前全市校園周邊若有號誌，會在早中晚特定時段以行人專用時相為主。

高雄市在人車交織嚴重的路口設置「行人早開時相」或「行人專用時相」，透過提早開啟小綠人，或是路口全是紅燈、僅小綠人開啟，保障行人穿越馬路安全。記者宋原彰／翻攝
高雄市在人車交織嚴重的路口設置「行人早開時相」或「行人專用時相」，透過提早開啟小綠人，或是路口全是紅燈、僅小綠人開啟，保障行人穿越馬路安全。記者宋原彰／翻攝

延伸閱讀

高雄民眾遇詐今年第一季達24億 這5種騙人手法居多

Emporio Armani 首間全新專賣店開幕 進駐高雄漢神百貨

花蓮偏鄉學童參訪高雄工廠 發表AI繪本劇

影／危險！高雄學童車潮中通學 求畫人行道卡在道路有私地

相關新聞

高雄民眾遇詐今年第一季達24億 這5種騙人手法居多

高雄市警察局今天公布，今年第一季警方受理詐騙案共4960件，民眾受騙金額達24億餘元。警方表示，受騙件數已比去年8至12...

高雄路口「行人早開時相」釀巷道回堵 民代盼彈性調整

高雄市在人車交織嚴重的路口設置「行人早開時相」或「行人專用時相」，透過提早開啟小綠人，或是路口全是紅燈、僅小綠人開啟，保...

金門海上長泳與金廈泳渡7月登場 3千泳者齊聚挑戰極限

金門縣政府主辦的「2025金門海上長泳」與「第13屆金廈泳渡接力公開賽」將於7月26日至27日登場，預計吸引逾3千人次參...

喵的奇幻漂流 內惟藝術中18隻貓咪看電影

高雄市內惟藝術中心近日推出電影「喵的奇幻漂流」貓主限定場，18名貓主帶著愛貓看電影、看展，活動中影廳設有貓咪活動放鬆城堡...

日本地方議員首度拜會海委會 盼共同發展藍碳經濟

為強化台日雙邊在海洋永續及藍碳治理領域的交流，日本橫濱市議員森泰隆、高田修也及神奈川縣議員菅原暉人、森田學等地方議員代表...

影／危險！高雄學童車潮中通學 求畫人行道卡在道路有私地

高雄楠梓區楠梓路至旗楠路之間的楠梓新路，常可見背書包上學的孩童與汽車、公車擦身而過，當地民眾希望畫設單側標線型人行道，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。