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高雄民眾遇詐今年第一季達24億 這5種騙人手法居多

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市警察局長林炎田說明今年第一季金融機構阻詐成果。記者林保光／攝影
高雄市警察局長林炎田說明今年第一季金融機構阻詐成果。記者林保光／攝影

高雄市警察局今天公布，今年第一季警方受理詐騙案共4960件，民眾受騙金額達24億餘元。警方表示，受騙件數已比去年8至12月，減少586.5件，財損降低5億6668.5萬元；金融機構協助攔阻民眾受騙573件，阻詐金額也達4億多元。

高雄警方表示，今年第一季金融機構阻詐，以中國信託商業銀行高雄分行成功攔阻民眾臨櫃提、匯款17件，阻詐金額7171萬餘元，在高雄市各金融機構中阻詐金額最多，尤以中信銀行高雄分行表現最為亮眼。

中信銀行高雄分行經理李美樺說，曾遇見1對老夫婦到分行要提巨額存款，說他們投資已經獲利1億元，已經「穩賺不賠」要趕緊匯手續費清獲利；行員一聽「穩賺不賠」，懷疑老夫婦可能受騙，請員警到場，第一次沒讓這對老夫婦提款，但第二次老夫婦又去領錢，並一再咆哮，要行員別再找警察來，後來員警到場一再苦勸，老夫婦才驚覺受騙。

高雄市警局今天召開「打詐儀表板」記者會，表示今年3月民眾最易受騙的前5種詐欺手法，以假投資最多，其次依序是假網拍、除分期付款、色情應召詐欺，以及假交友騙投資；假投資所造成的受騙金額，就占所有財損金額的五成二。

警方表示，高雄市警局在今年1至3月間，共查獲集團性詐欺105件672人、查扣不法所得1億4736萬餘元，較去年同期增加28件146人。

中信銀行高雄分行經理李美樺說明遇到老夫婦險受騙的經歷。記者林保光／攝影
中信銀行高雄分行經理李美樺說明遇到老夫婦險受騙的經歷。記者林保光／攝影

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