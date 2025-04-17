金門海上長泳與金廈泳渡7月登場 3千泳者齊聚挑戰極限

金門縣政府主辦的「2025金門海上長泳」與「第13屆金廈泳渡接力公開賽」將於7月26日至27日登場，預計吸引逾3千人次參與，成為今夏離島最受矚目的水域體育盛事，由於近來兩岸關係緊張，是否會影響報名的人數，金門縣副縣長李文良很有信心的說，「不會」，他說，會廣邀各地泳士參與，規模應該會跟往年差不多。

金門縣政府今天上午舉行記者會對外介紹這兩項金門知名的長泳活動，包括金門副縣長李文良、金門縣教育處長孫麗琪、金門體育會理事長歐陽儀雄、副理事長唐麗輝、金門縣立體育場長王志仁等人都出席，強力推薦這項金門的知名體育盛事。

邁入第22屆的金門海上長泳，將於7月27日上午8時至11時在烈嶼鄉習山湖公園海灣舉行，預計吸引來自台灣與國際各地超過1200名泳者報名參加，賽事分為競賽組與休閒組，競賽組設有1000公尺距離，採500公尺折返制，菁英選手可參加男A、男B、女A等組別，另設男C與女B供一般泳者參與，分別限額100人與50人。休閒組則提供1000與2000公尺兩種距離，讓不同程度泳者都能安全挑戰。

主辦單位除安排比賽項目，今年也設計多項趣味活動，包括沙灘龍舟賽與潛水艇大作戰，提升互動性與親子參與度。

參賽者完成比賽後可獲得泳畢證書、紀念牌與紀念酒，累計參加12次以上者將獲頒特別獎項，此外，今年也特別舉辦「佳偶泳影」活動，邀請年齡合計超過120歲的夫婦合影留念，主辦單位將製作專屬證書寄送，以表達對泳者的敬意。

本次活動另一亮點為7月26日舉行的「金廈泳渡接力公開賽」，賽事自廈門椰風寨出發，橫渡至金門烈嶼雙口海灘，全長約7公里，採二人接力形式進行，賽事分為男子A組（14至30歲）、男子B組（31至55歲）及女子組（14至55歲），參賽者來自世界各地，展現金廈水域體育交流的和平象徵與實質合作。

金門縣政府表示，活動期間將加強海域安全措施，調派專業救生與水上救援團隊，並設置補給站、醫護與應變人員，確保泳者安全無虞。同時呼籲參與者響應環保理念，減少一次性塑膠用品使用，實踐永續與生態共融。