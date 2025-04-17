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日本地方議員首度拜會海委會 盼共同發展藍碳經濟

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
日本橫濱市議員森泰隆、高田修也及神奈川縣議員菅原暉人、森田學等地方議員代表團昨天拜會海洋委員會。圖／海委會提供
日本橫濱市議員森泰隆、高田修也及神奈川縣議員菅原暉人、森田學等地方議員代表團昨天拜會海洋委員會。圖／海委會提供

為強化台日雙邊在海洋永續及藍碳治理領域的交流，日本橫濱市議員森泰隆、高田修也及神奈川縣議員菅原暉人、森田學等地方議員代表團昨天拜會海洋委員會，海委會副主任委員黃向文出面接待，高雄市議員林智鴻作陪，雙方就海洋碳匯與保護等議題深入交流。

黃向文說，台灣與日本同為海洋國家，均面對氣候變遷與海洋資源永續利用等挑戰。台灣積極推動海洋碳匯，將其納入2050年淨零排放戰略中「自然碳匯」的組成。海委會已完成紅樹林與海草床藍碳碳匯方法學，目前正與農業部提報環境部審查，期望未來納入國家溫室氣體排放清冊與碳權認證機制。

橫濱市議員森泰隆表示，日本近年在藍碳等海洋生態復育方面成果豐碩，許多企業積極參與。此次拜會主要目的是希望能夠將日本成功經驗推廣海外，並與台灣相關技術與業界交流，共同拓展藍碳經濟。雙方談到海洋生態保護及復育過程中，如何獲得在地居民認同是為成功的關鍵。

林智鴻表示，近期已向高雄市政府海洋局建議尋找及建立轄內海洋碳匯潛力復育點，期盼海委會能提供法規面的協助。黃向文說，海洋保育署正與相關專家學者與民間團體尋覓合宜地點推動藍碳增匯，法規修訂與試辦計畫相輔相成，試辦案例的成功，有助於法規完善。

除藍碳議題外，海廢治理也是海委會高度關切的議題，2023年海委會與日本環境省簽署「台日海洋廢棄物應處合作備忘錄」，並持續推進相關合作。黃向文今年3月出席由英國「經濟學人」在東京主辦的「第12屆世界海洋峰會」，與超過10國與會代表交流海洋治理議題，並分享台灣限塑政策、海廢再利用行動及「印太海廢合作平台」倡議，展現台灣在全球海洋治理中的貢獻與決心。

海委會表示，台日雙方在藍碳、港灣減碳、智慧海洋及海廢治理等領域具高度互補性，未來期盼雙方能展開更多合作，包括增匯與海洋生物多樣性的推動，以及藍色經濟與生態復育經驗的交流與分享。本次日本議員訪團的到訪，象徵雙邊交流邁入新階段。海委會也期盼藉由此次對話，開啟更多合作機會，攜手推動亞太地區的氣候行動與海洋永續發展。

橫濱市議員森泰隆（左一）與海洋委員會副主任委員黃向文（右一）會談。圖／海委會提供
橫濱市議員森泰隆（左一）與海洋委員會副主任委員黃向文（右一）會談。圖／海委會提供

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