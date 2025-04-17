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影／危險！高雄學童車潮中通學 求畫人行道卡在道路有私地

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄楠梓新路車潮多、速度也不慢，學生即使走在道路邊線外，仍會與車輛擦身而過。圖／市議員白喬茵提供
高雄楠梓新路車潮多、速度也不慢，學生即使走在道路邊線外，仍會與車輛擦身而過。圖／市議員白喬茵提供

高雄楠梓區楠梓路至旗楠路之間的楠梓新路，常可見背書包上學的孩童與汽車、公車擦身而過，當地民眾希望畫設單側標線型人行道，卻卡在其中一小段路是私人土地，今年3月會勘至今仍無下文。市議員白喬茵說，依據中央函釋，既成道路若型態未變更，不用辦徵收。副市長林欽榮說，會責成交通局與法制局盡速討論。

市議員白喬茵指出，楠梓新路通往楠梓火車站，沿途經過台灣銀行、楠梓派出所，是很多楠梓國中、楠梓國小的學生上、放學必經之路。

白喬茵表示，這段楠梓新路約140公尺，雙邊都有邊線，但邊線以外的路肩常被停車，邊線以內是雙向的單線道，常有汽車、公車匯入，與背著書包、提便當的學生擦身而過，險象環生。

接獲陳情後，白喬茵實地到場勘查，拍攝到很多讓人怵目驚心的畫面，有學生背書包、拎著便當，走在邊線外面，跟機車距離相當近，很多公車、機車就從身旁呼嘯而過，學生還要閃避倒車匯入道路的汽車，白喬茵說，車潮多、速度也不慢，學生的安全，「讓人捏把冷汗」。

當地居民希望能畫設單側標線型人行道，今年3月25日現地會勘，發現其中有一小段私人地，一半是市政府工務局所有，另一半是由3個私人地主所有，徵收土地金額約1.385億元，以致會勘後遲遲無下文。

白喬茵說，依據中央函釋，既成道路若型態未變更，不用辦徵收，只畫上標線而已，「應該沒有改變道路型態」，希望市府能明確給基層指令施作，如不可行請依法辦理徵收補償，改善人行環境。

林欽榮說，依他個人研判，在楠梓新路施作標線型人行道，如果只是鋪綠色的柏油鋪面，把人行道標示出來，應該沒有涉及道路的變更，會責成交通局與法制局盡速討論。

交通局長張淑娟說，若確定不用做徵收，會做後續的規劃，近期會再辦會勘；她也補充說明，標線人行道要在限速30公里以下的道路劃設會比較安全，楠梓新路速限40公里或50公里，如果畫設標線型人行道，一定要有欄杆的保護設施。

高雄楠梓新路雙邊都有邊線，但邊線以外的路肩常被停車。圖／市議員白喬茵提供
高雄楠梓新路雙邊都有邊線，但邊線以外的路肩常被停車。圖／市議員白喬茵提供
高雄楠梓區的楠梓新路，常可看到學童走在道路邊線外，與汽車擦身而過。圖／市議員白喬茵提供
高雄楠梓區的楠梓新路，常可看到學童走在道路邊線外，與汽車擦身而過。圖／市議員白喬茵提供

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