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蝦子像前臂長 潮州賽神蝦5月登場新增「公母蝦混合組」
每年母親節前後，潮州鎮公所都會舉辦「賽神蝦」活動，今年預計5月17日於潮州鐵路文化園區進行。今年總獎金10萬元，並新增「公母蝦混合組」登場，潮州鎮公所廣發英雄帖，只要是「活泰國蝦」都可以來參賽，一起來競逐「神蝦」封號。
潮州賽神蝦活動今年邁入第7年，已成為5月南台灣的知名活動。去年的冠軍神蝦公蝦達335克，長度有前臂一樣長，讓人驚嘆連連。母蝦因先天因素無法像公蝦長得這麼大，但也有蝦農養出199克的重量，非常不容易。
往年比賽都是公蝦及母蝦組分開舉辦，今年再增加「公母蝦混合組」比賽，同一養殖戶比拼公母蝦的總和重量。潮州鎮公所表示，主要是希望鼓勵養殖戶對於公母蝦培育都能夠重視，健全整體泰國蝦產業的韌性。
今年3個組別各取全5名，冠軍1萬元及獎盃，另外「破紀錄獎」有10個名額，希望廣邀養蝦好手，一起來打破目前公蝦356公克、母蝦256公克的最重紀錄。報名時間即日起至5月9日截止，只要是「活泰國蝦」都可以參賽，鎮公所歡迎全國蝦農一起來競爭「神蝦」封號。
鎮公所表示，1970年代從泰國引進第一批泰國蝦苗，開啟台灣「泰國蝦淡水長臂大蝦」養殖，屏東縣為全台泰國蝦產量最多縣市，其中屏南地區養殖面積逾4000公頃，養殖戶達4800多戶，潮州就占了4成。
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