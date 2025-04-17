高雄大小里人口差253倍 「里鄰編組及調整辦法」公告了

高雄市最大里人口超過4萬人、最小里不滿200人，差距253倍深受詬病。高市議會今天進行民政部門業務報告及質詢，高市民政局表示，市府完成「里鄰編組及調整辦法修正」，有關里之編制及調整，密集大樓住宅以4千戶為上限，山區等人口稀少地區以300戶為原則；預計今年12月24日核定，下屆里長選舉投票日4個月之前實施。

高市議會今天進行民政部門業務報告及質詢，民政局長閻青智指出，里鄰編組及調整辦法已於3月初完成修正法令公告，接下來各區公所會擬定方案跟基層尋求共識以利推動。市府公告之內容如下。

里之編組及調整，依下列標準辦理：

一、密集式大樓住宅地區，其戶數以1500戶至4千戶為原則。

二、人口密集交通方便地區之里，其戶數以700戶至2千戶為原則。

三、人口分散交通方便之里，其戶數以500戶至1200戶為原則。

四、位於郊區或山區，交通不便、住戶分散人口稀少或須徒步始能與里民聯繫之里，其戶數以300戶為原則。

鄰之編組及調整，依下列標準辦理：

一、密集式大樓住宅地區，每鄰以350戶為原則。但不得少於150戶。

二、人口密集地區，每鄰以200戶為原則。但不得少於50戶。

三、人口分散地區，每鄰以70戶為原則。但不得少於20戶。