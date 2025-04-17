舊台汽大武站變身車站公園 在地人失望太陽春：有登愣的感覺

台東人記憶中的台汽大武站前年8月拆除後，鄉公所花2000萬元重新打造具特色的車站公園，不過，近日工程漸完工，圍籬移除後，公園設計卻令人大失所望，民眾直言「舊站建物還是不要拆比較好！」另也有民眾說，「客運意象陽春到不行！」

公所表示，工程為延續下來的提案計畫，目前工程尚未驗收，且經費包含舊建物拆除費用，並非外界所說只花在植栽及客運巴士的造型為意象設計；基於公園的整體完善，待驗收後將邀集關心地方的紳士、民代及耆老一起討論其發展，不會讓台汽車站空間就此浪費與荒廢，請大家敬請期待。

台汽大武站建於1969年，早年是台汽客運台東通往高雄及高雄通往台東，中途必停靠休息的車站，在南迴鐵路未通車前，車站周遭相當繁榮，與屏東楓港站共同被稱為「南迴小台北站」，超過50年的半圓形建物成為特色。

不過，自1991年南迴鐵路通車後，台汽大武車站因營運成本考量，1998年正式廢站。2006年國光客運正式將大武站撥交台東縣政府，並由大武鄉公所接收管理迄今，近10年歷經多次整建活化，但效益不彰。

公所2023年提出計畫，將已有安全結構疑慮的建物拆除，再重新整建活化。歷經1年多的工程，日前圍籬移除，車站公園內部曝光，包括停車場、植栽、燈照，重新翻修一遍，其中還有以台汽客運巴士的造型為意象設計。

未料，不少民眾看到嶄新的公園都大失所望，認為花費這麼多錢，卻和美好想像有很大落差，尤其是客運巴士的造型為意象設計太過陽春，其他細部工程品質也有點掉漆，建議公所可以再用點心，讓經費用的更值得一點。