不到500隻... 草鴞標章首登展 智慧農業學校展至6月底

認識田間守護神「草鴞」，又稱猴面鷹，是台灣極度稀有、瀕臨絕種夜行性猛禽，棲息在平原農田與草生地帶，卻深受農藥、鼠藥使用與棲地破碎化威脅，全台數量不到500隻。即起在屏東縣高樹鄉智慧農業學校展出「友善草鴞標章首登展」展出至6月29日，開放學校與團體預約參訪。

這是首度以草鴞為主題展覽，由屏東科技大學鳥類生態研究室、昕昌生態科研共同布展，內容涵蓋草鴞生態故事、族群困境、標章制度、保育行動、農友介紹，還有吉祥物「艾波」視角的趣味導覽，可以作為永續農業教育課程的的延伸場域。

林業及自然保育署從2020年起在南高屏地區推動「草鴞生態服務給付」，過獎勵與棲架架設支持機制，鼓勵農友採用對瀕危物種草鴞生存有利的友善農法，也獲屏東縣政府積極促成，展現中央與地方攜手推動「保育型生態農業」的具體成果。

展覽中帶領大家認識「友善草鴞農產品標章」，屏東縣有9名農友成為第一批領得草鴞標章農民，也讓消費者辨識並支持友善農業產品，後續也會發布高雄市標章農民，希望越來越多農民可以透過猛禽棲架、保育瀕危物種行動，一起響應生態保育。

草鴞標章首登展，展覽中為讓民眾更親近「田間守護者」草鴞，推出專屬吉祥物「艾波」，以草鴞的生態特徵與棲地意象為基礎設計， 帶著可愛療癒又是超級幸運星風格，吸引大眾注意。未來「艾波」將出現在農產品包裝、展覽與教案推廣中，扮演保育理念的傳遞者。

展覽中展出「草鴞」標本，昕昌科研負責人林惠珊說，這隻草鴞標本，是當初整地時發現整窩的草鴞，救援之後復原野放，沒想到三個月後又被發現，草鴞身體出現穿刺傷，被野狗咬了，被野狗咬了有很多原因，也凸顯遊蕩犬隻攻擊也是草鴞的威脅之一，現場也展出草鴞吃的食物。