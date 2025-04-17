鐵獅玉玲瓏演出「屏安勞力」 屏東連5天感恩勞工

五一勞動節，屏東縣政府勞動暨青年發展處主辦年度勞動盛事「我們生活節」，將在4月30日起熱鬧開跑，連5天推出多元活動內容，去年邀請「鐵獅玉玲瓏」演出，今年再次邀請許效舜與澎恰恰攜手為屏東量身打造全新劇碼「屏安勞力」。

勞青處表示，「我們生活節」開辦以來年年擴大，不只是一場節慶，更是縣府致敬勞工勞動教育的平台。2025年系列活動結合模範勞工表揚典禮，公開肯定120名屏東各行各業模範勞工；「鐵獅玉玲瓏」加碼兩場戶外劇場演出，5月1日晚間7點到9點屏東縣立體育館、5月2日晚間7點到9點在萬丹鄉公所對面（原萬丹鄉農會果菜市場）登場，將歡笑與溫暖送進勞工的生活場域。

也推出「百工職人影像展」以影像記錄勞工身影，展現職人精神並串聯職場安全，宣揚職安重要性；具有親子共學效益的「職安小達人體驗營」以寓教於樂的方式推廣職安觀念；為感謝遠渡重洋的外國人工作者，特規畫「移家人野餐日」透過文化交流與音樂互動，傳遞屏東的溫暖與友善。

勞青處說，透過實際行動打造友善職場文化，持續推動縣府重視勞動權益並將感恩心意發散給每位勞工朋友，迎接五一勞動節，「2025我們生活節」串聯百家企業推出勞工專屬優惠活動，從生活福利到餐飲購物齊力響應，以實際行動展現對勞動價值的尊重與肯定。

更多活動資訊與演出場次詳情，歡迎上網查詢屏東縣政府勞動暨青年發展處官方網站及臉書粉絲專頁，邀請所有勞工朋友與家人一起參與。