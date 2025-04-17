保育瀕危…屏東9農友 獲友善草鴞農產標章

草鴞是瀕臨絕種夜行性猛禽，全台剩不到500隻，林業及自然保育署2020年起在南高屏地區推動草鴞生態服務給付，推出「友善草鴞農產品標章」，屏東縣9名農友首批獲頒， 將與全聯合作，創造多贏。

友善草鴞農產品標章由林保署屏東分署規畫，結合高市農業局及屏縣農業處共同發出，透過標章分級制度供讓消費者辨識並支持友善農業產品。屏東縣有9名農友獲頒草鴞友善標章，林保署希望越來越多農民，透過猛禽棲架、保育瀕危物種等行動，響應生態保育。

屏縣農業處2022年起委託昕昌生態科研公司、屏科大學鳥類研究室及農友共同推動草鴞生態服務給付計畫。昕昌負責人林惠珊說，草鴞棲息於平原農田與草生地帶，卻深受農藥、鼠藥使用與棲地破碎化威脅，全台不到500隻，極度稀有。

「取得友善草鴞農產品標章不容易」，林保署屏東分署長楊瑞芬說，農友需採取生態、安全種植，符合有機驗證、綠色保育標章；並採用草生栽培，不能用殺草劑及傷害動物的資材，不放養犬貓及餵養遊蕩犬貓影響棲地，並須架設猛禽棲架，配合監測。

取得標章的農友陳秀羽說，她採有機農法種番茄、香蕉，番茄已在全聯小農直採通路上架。農友陳麗珍說，她主動加入守護草鴞行列，農田有塊地剛好有白茅，很適合作草鴞棲地。屏縣農業處指出，草鴞生態給付共75件符合獎勵資格，棲架檢測面積89.88公頃。