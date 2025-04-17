高捷黃線施工 586路樹消失挨轟

高雄捷運黃線去年11月動工，澄清路段586株路樹日前遭移植、移除，護樹團體指黃線屬潛盾工法，但潛盾區、明挖區的樹全被砍，質疑市府在輕軌施工期間盡可能保留路樹，黃線工程卻犧牲路樹，黃線將會經過多條林蔭大道，憂心依此作法全市主幹道將不再有路樹。

捷運公司表示，捷運黃線工程皆依樹木修剪相關規定辦理，施工前委託屏科大森林系教授黃安評估，提報移植計畫，考量部分樹木中空、病蟲害和結構缺陷，不具移植價值，才決議移除306株、現地移植280株。捷運局則強調，樹木移植計畫需經樹木修剪諮詢委員會專家學者同意始可進行，移植期間均由專家指導。

高捷黃線全長22.9公里，去年11月施作的YC03標土建統包工程長3.03公里，設4座地下車站，採潛盾工法，但鄰近澄清路東側人行道、分隔島上成排路樹近期全數消失，引發護樹團體質疑。

議員李雅靜說，城市綠蔭是民眾福祉，澄清路段雖委託專家評估，但樹木移植數量過多、資訊也不透明。

議員陳慧文認為，市府應評估交通施工和生態平衡，並向大眾說清楚潛盾工法需大量砍除老樹的必要性。

森林城市協會理事長莊傑任說，捷運黃線站體採明挖施工，抵觸路樹無可厚非，其餘工程段採潛盾法，潛盾區上方的上百棵印度紫檀卻被斷頭。市府稱是為維持短期交通順暢，但當初大順路輕軌施工能取消停車位、縮減車道以保留路樹，捷運黃線為何要犧牲路樹？

「澄清路段工程僅1、2年，路樹死了卻永久消失」，莊傑任說，捷運黃線接下來會經過國泰、民族、民權、民生等林蔭大道，市長陳其邁第一任期能避免輕軌工程影響路樹，第二任期卻放任路樹消失！

他也說，去年他曾反映潛盾段應保留路樹，結果市府仍請學者評估移樹，又將樹木斷頭，手法粗暴。