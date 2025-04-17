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塔山電廠擬增機組 拜會地方爭支持

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
塔山發電廠擬增設機組，近日向金門縣府簡報擴建計畫。圖／縣府提供
塔山發電廠擬增設機組，近日向金門縣府簡報擴建計畫。圖／縣府提供

台灣電力公司塔山發電廠擬增設第11、12號機組，廠長李枝榮率等人近日拜會金門縣政府，向縣長陳福海簡報擴建計畫爭取地方支持。民代表示，金門需要長期穩定供電，新設機組如能解決未來缺電狀況，對地方是一大福音。

台電強調，此次增設兩組新型火力發電機組，將導入低汙染設備，兼顧供電穩定與環境保護，盼為金門未來十年穩定供電奠定基礎。

塔山電廠表示，因應用電負載成長與老舊機組汰換需求，台電規畫投資約50億元，增設兩部火力發電機組，預計2030年投入商轉。新機組將設於現有9、10號機組旁，充分利用現有廠區空間，提升整體發電效率。

李枝榮說，台電總公司對此案很重視，副總經理已指示成立溝通小組，確保新建機組符合地方發展與民意需求。他強調，新型設備不僅能提高能源效率，也能有效降低空氣汙染，實現產業發展與環境保護的雙重目標。

陳福海表示，金門相較本島環境單純，塔山9、10號機組當年設置因遠離村落、阻力較小，11、12號機組若同樣選址得宜、減少影響，應可順利推動，金門民眾期待穩定電力供應，縣府將協助解決過程中可能面臨的問題。

水頭塔山電廠位於金龜尾凸出海角，議員董森堡說，當地空汙問題受季風影響性較小，仍需詳細觀察數據佐證與說明，金門需要長期穩定供電，新設機組如能解決缺電隱憂，地方樂見其成。

塔山電廠副廠長陳啟賢說明，未來將新增的2部機組，採用最新技術，比照先前的9、10號機組，採用最嚴格標準來執行。

台電 金門 陳福海

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