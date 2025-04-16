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菲律賓同鄉會返金門省親 盼建立與祖籍地連結

中央社／ 金門16日電

菲律賓金門同鄉會一行28人，昨天抵達金門展開5天4夜參訪、省親等行程，同鄉會理事長張漢威今天率團拜會金門縣府並表示，盼透過此行讓團員能與祖籍地建立起連結。

菲律賓金門同鄉會共28人昨天抵金展開5天4夜拜會、參訪及省親等行程，張漢威今天下午4時率團至金門縣府拜會，除互贈禮品外，也與金門縣副縣長李文良進行交流。

李文良致詞表示，金門早期生活艱困，許多先民到海外打拚再寄錢回金門，「海外僑親的支持，對金門非常重要」，縣府除與海外僑社保持聯絡，也會舉辦許多交流，如去年底剛結束南洋僑青尋根活動等，很歡迎所有僑親回到金門。

張漢威表示，此行參與者祖籍地包含古寧頭、珠山、青嶼等，其中半數人是首次到金門，盼讓他們了解祖先出生地，並與祖籍地建立起連結；他也提到，近期地緣政治局勢越來越艱困，因此贈送和平紀念牌給金門縣府，表達盼故鄉和平幸福的願望。

根據菲律賓金門同鄉會提供資料，1985年「菲律賓金門同鄉會」於馬尼拉成立，由林克山倡議組織，並任首任會長；同鄉會過往也曾響應金門縣府舉辦世界金門日，與近期南洋僑青尋根活動。目前在菲律賓的金門人後裔，約有近3000人。

菲律賓 行程 金門

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