屏東牡丹鄉推林下經濟 山林雞、香菇、蜂蜜遊客指名要

屏東縣牡丹鄉獲國家發展委員會核定地方創生計畫，推動以林下經濟為主題的地方創生發展有成，並由屏東科技大組織農友並輔導成立「有限責任屏東縣牡丹鄉原住民農林業生產合作社」，今日舉行創立大會，象徵林下經濟自主營運邁向新里程碑。

牡丹鄉公所2020年起推動地方創生計畫，致力發展林下經濟特色產業，112至113年度獲國家發展委員會核定地方創生計畫，是配合「林下經濟」政策作為地方創生發展主軸的全國首例，推動部落山林養雞、林下段木香菇栽培、林下養蜂，獲得鄉民響應與投入。

林業保育署提供林下經濟、剩餘資材循環利用、國產材加工及利用等專業技術與經費挹注，屏東科技大學也協助解決氣候變遷、農業技術提升、人口老化及青年返鄉等挑戰，成功將森林資源與農業生產結合，為當地居民創造穩定的經濟收入，並帶動生態旅遊與循環經濟發展。

林業署森林產業組林產利用科長翁嘉駿表示，林下經濟政策的推動不僅讓族人有機會回到故鄉生活，更能兼顧生活品質、生產發展與生態保育，實現三生共融的理想生活方式。

牡丹鄉長潘壯志表示，因為有林業署及屏科大教授陳美惠的輔導與陪伴，才讓族人重視森林經營與生態保育工作，現在遊客來到牡丹鄉買便當還指一定要牡丹山林雞，成功打造牡丹鄉地方創生品牌。

合作社理事主席李德福表示，排灣族長久有「換工」文化，過去稻作耕作、農事協力，還是婚喪喜慶，大家都會互相幫忙，也是部落維繫情感交流的重要平台，合作社也展現這項最堅實的文化根基。