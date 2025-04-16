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屏東牡丹鄉推林下經濟 山林雞、香菇、蜂蜜遊客指名要

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東牡丹鄉林下養蜂搖蜜作業。圖／屏科大提供
屏東牡丹鄉林下養蜂搖蜜作業。圖／屏科大提供

屏東縣牡丹鄉獲國家發展委員會核定地方創生計畫，推動以林下經濟為主題的地方創生發展有成，並由屏東科技大組織農友並輔導成立「有限責任屏東縣牡丹鄉原住民農林業生產合作社」，今日舉行創立大會，象徵林下經濟自主營運邁向新里程碑。

牡丹鄉公所2020年起推動地方創生計畫，致力發展林下經濟特色產業，112至113年度獲國家發展委員會核定地方創生計畫，是配合「林下經濟」政策作為地方創生發展主軸的全國首例，推動部落山林養雞、林下段木香菇栽培、林下養蜂，獲得鄉民響應與投入。

林業保育署提供林下經濟、剩餘資材循環利用、國產材加工及利用等專業技術與經費挹注，屏東科技大學也協助解決氣候變遷、農業技術提升、人口老化及青年返鄉等挑戰，成功將森林資源與農業生產結合，為當地居民創造穩定的經濟收入，並帶動生態旅遊與循環經濟發展

林業署森林產業組林產利用科長翁嘉駿表示，林下經濟政策的推動不僅讓族人有機會回到故鄉生活，更能兼顧生活品質、生產發展與生態保育，實現三生共融的理想生活方式。

牡丹鄉長潘壯志表示，因為有林業署及屏科大教授陳美惠的輔導與陪伴，才讓族人重視森林經營與生態保育工作，現在遊客來到牡丹鄉買便當還指一定要牡丹山林雞，成功打造牡丹鄉地方創生品牌。

合作社理事主席李德福表示，排灣族長久有「換工」文化，過去稻作耕作、農事協力，還是婚喪喜慶，大家都會互相幫忙，也是部落維繫情感交流的重要平台，合作社也展現這項最堅實的文化根基。

屏科大森林系教授陳美惠表示，未來要成為好生活的產業，要靠合作社團結大家，一起維繫5年的品牌形象、增加產量、與接軌市場、集體行銷、結合企業ESG等是合作社未來重點工作，讓牡丹成為大家的驕傲。

屏東牡丹鄉山林畜牧養雞。圖／屏科大提供
屏東牡丹鄉山林畜牧養雞。圖／屏科大提供
屏東牡丹鄉高士部落耆老檢查段木香菇。圖／吳儷嬅提供
屏東牡丹鄉高士部落耆老檢查段木香菇。圖／吳儷嬅提供
屏東牡丹鄉山林畜牧養雞。圖／屏科大提供
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屏東縣 成功 經濟發展

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