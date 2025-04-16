屏東縣9農友加入守護 成為首批「友善草鴞農產品標章」

田間守護者「草鴞」是瀕臨絕種夜行性猛禽，族群數量不到500隻，林業及自然保育署從2020年起在南高屏推動草鴞生態服務給付，鼓勵農友採友善農法，今推出「友善草鴞農產品標章」，屏東縣9名農友成為首批草鴞標章，也與全聯通路合作，創造多贏。

取得友善草鴞農產品標章不容易，林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬說，要採取生態、安全種植，符合有機驗證、綠色保育標章，符合產銷履歷驗證，採用草生栽培，不能使用殺草劑、要保護棲地，不使用傷害動物資材、提供野生動物安全棲息，不放養家犬貓及餵養遊蕩犬貓，架設猛禽棲架，配合監測草鴞，開放空間可供生物使用。

屏東縣府農業處推動草鴞生態服務給付計畫，從2022年起委託生態團隊昕昌生態科研有限公司，同時與屏東科技大學鳥類研究室、農友一起合作，昕昌生態科研公司負責人林惠珊說，草鴞又稱猴面鷹，是台灣極度稀有、瀕臨絕種夜行性猛禽，棲息於平原農田與草生地帶，卻深受農藥、鼠藥使用與棲地破碎化威脅，全台灣族群數量不到500隻。

「友善草鴞農產品標章」由林業及自然保育署屏東分署規畫，結合屏東縣政府農業處、高雄市府農業局共同發出，楊瑞芬說，透過標章分級制度（生態種植、安全種植），讓農友獲肯定，也讓消費者辨識並支持友善農業產品。

楊瑞芬說，本次標章是首次發出，屏東縣9名農友是首批領到草鴞友善標章農民。後續也會發布高雄市農民，希望越來越的多農民可以透過猛禽棲架、保育瀕危物種行動，響應生態保育。

林惠珊說，為讓民眾更親近草鴞，標章推出專屬吉祥物「艾波」，以草鴞生態特徵與棲地意象為基礎設計，草鴞相貌就像「蘋果」一樣。

首批取得友善草鴞標章農民，有農作物已在全聯上架農友陳秀羽說，她本來採有機農法種植，種蕃茄、香蕉，蕃茄在全聯小農直採通路合作上架，賣得也還不錯。

農友陳麗珍開心說，她種植有機，看到訊息主動加入守護草鴞行列，她的農田有一塊地剛好有白茅，很適合草鴞棲地，也營造白茅草地，希望草鴞來築巢，期待可以看到草鴞。她的農田架設棲架，架設棲架前，芭樂都被老鼠吃掉，架設棲架後，猛禽吃掉老鼠，芭樂終於可收成。

屏縣府農業處指出，縣府推動草鴞生態給付共75件符合獎勵資格，棲架檢測面積89.88公頃，架設96組棲架，13名申請者田區拍攝到草鴞。