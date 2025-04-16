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民團批高捷黃線砍行道樹 高市府：專業評估後依規辦理

中央社／ 高雄16日電

高雄捷運黃線施工，有民團指控行道樹被大量移除，呼籲保留；高市府捷運局表示，作業皆依高雄市樹木修剪相關規定程序辦理，兼顧施工安全、交通維持及環境周邊影響。

森林城市協會今天發布訊息指控，高雄捷運黃線在澄清路眾多淺盾施工的工區，行道樹被大量移除，非常不合理，呼籲高市府針對捷運非明挖路段，應保留既有林蔭，遏止毀樹憾事發生。

高雄市政府捷運局透過新聞稿回應表示，高雄捷運黃線建設正如火如荼展開，為捷運站體施工與行車道路空間需求，澄清路目前正進行前期工程施作，進行行道樹樹木遷移作業。

捷運局表示，黃線澄清路段樹木移植作業，於施工前即委託國立屏東科技大學進行評估並提出植栽移植計畫；考量部分樹木中空、病蟲害及結構缺陷等，且移植存活率低或不具移植價值等情形，建議移除306株、現地移植280株。

捷運局指出，包含移樹、削減兩側人行道及移除中央分隔島等作業，完成後才能辦理後續施工交維改道；考量改道後動線順暢及用路人安全，交維布設不僅於車站段，也包含路口及漸變段，以維護用路人安全。

捷運局強調，捷運黃線移樹作業皆依高雄市樹木修剪相關規定，且經專家學者評估後提出樹木移植（除）計畫書，並經市府樹木修剪諮詢委員會專家學者同意後進行，同時兼顧施工安全、交通維持及環境周邊影響。

行道樹 高雄市 高雄捷運

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