屏東牡丹鄉小農成立合作社 立林下經濟新里程碑

屏東縣牡丹鄉部落小農，在鄉公所與屏科大輔導下，成立牡丹鄉原住民農林業生產合作社；未來開啟集體經營新模式、推動在地農林業高值化，為鄉內林下經濟立下新里程碑。

牡丹鄉在民國109年起推動地方創生計畫，獲國家發展委員會核定，在林業保育署與屏東科技大學協助下，發展林下經濟特色產業，開創「山林畜牧養殖」、「林下香菇栽培」以及「林下養蜂產蜜」等3大農業項目。後續牡丹鄉公所與屏科大輔導農友成立「有限責任屏東縣牡丹鄉原住民農林業生產合作社」，今天在巴里棧自然友善農場辦理合作社創立大會，邁向林下經濟自主營運下一里程。

合作社發起人李德福致詞表示，合作社核心理念，源自排灣族長久以來「換工」（排灣語：mararayurayu）文化。無論是過去稻作耕作、農事協力，還是婚喪喜慶中互相幫忙，「換工」制度始終是部落維繫情感、交流知識重要平台。如今這份深植人心互助精神，成為合作社最堅實文化根基。

屏科大森林系教授陳美惠表示，牡丹鄉森林覆蓋率高達9成以上，不可能採取單一作物大面積栽培、慣行農業等不友善方式發展，部落要維持森林多樣性又要生產，林下經濟精神很重要；小農重視環境永續，在經濟作法上就必須調整，由於個體戶產量大多不高，要走到產業經營得透過合作經濟，以合作社集結小農，維持一定品質與量，才能與市場接軌，否則會越來越萎縮。

陳美惠說，合作社成立也代表一個里程碑，表示已找到適合此地的林下經濟。以牡丹鄉山林雞為例，現在是全台飼養「中興紅羽1982土雞」中最具規模者，5年來從建立一套知識體系、跟部落知識融合，再到品牌、產品包裝、分級、訂價、通路、行銷，要成為在地扎根經濟發展，就要進入到合作社經營。

陳美惠說，合作社本身要維持品牌價值外，也要不斷對社員輔導、陪伴、溝通、教育，讓小農都有對產品一定信念，反映在品質要求。小農也可以透過合作社集結起來接大單、甚至是計畫性生產、利用平台效益讓曝光度增加。這樣的合作經濟，可以把人留在這塊土地，走出鄉村經濟之路，村人才不必離鄉背井去都會區發展。

曾是恆春半島星級飯店主廚陳志旺，109年遇到COVID-19疫情無薪假，因而返鄉參加鄉公所與屏科大合辦的林下養雞訓練班，後創辦巴里棧自然友善農場，投入牡丹山林雞飼養。他說，自小就愛養動物，養雞不僅可賺錢、活化土地，也多了許多跟孩子相處時間。如今加入新成立合作社，希望可以學習到更多林下經濟知識。

牡丹鄉公所表示，透過導入原住民傳統智慧，合作社整合分散的小農資源，提升生產效率，並逐步實現產業六級化發展──從生產、加工到品牌行銷，一條龍推動在地農林業邁向高值化與永續經營新局面，為全台偏鄉地區提供一套文化導向與市場導向兼具的產業發展解方。