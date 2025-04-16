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澎湖區漁會完成改選 顏德福獲聘總幹事

中央社／ 澎湖縣16日電

澎湖區漁會今天舉行第18屆第1次理監事會議，獲全體理監事全票通過和聘任，順利選出理事長呂鴻生、常務監事歐英豐及聘任總幹事顏德福，過程平和順利。原任總幹事蔡月嬌屆齡退休。

澎湖區漁會今天進行第18第1次理監事會，15席理事與5席監事都出席與會，理監事分別投票選出理事長呂鴻生與常務監事歐英豐，15席理事也全數同意聘任總幹事顏德福，過程順利。

顏德福表示，澎湖區漁會改選順利圓滿，感謝漁會前「三巨頭」等選任人員對漁會的付出，未來將從員工教育訓練、提升服務品質來改變漁會企業文化，並從解決漁業資源枯竭、遏止大陸漁船越界捕撈、輔導漁民轉型、拓展澎湖優鮮通路、海廢循環利用及投入公益善盡漁會社會責任等6大方向來努力。

他說，同時將聘任法律顧問，以行動辦公室來協助漁民處理漁業相關法律問題，加強對漁民照顧。

顏德福是高雄海洋科技大學漁業生產暨管理系研究所碩士畢業，92年進入漁會服務，從基層做起，工作表現獲得肯定，此次是以區漁會直銷中心主任登記遴聘，獲得理事會支持，出任總幹事一職。

法律 漁民 澎湖

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