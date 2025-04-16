屏東潮州警方公布易肇事交通路段 這個路口要加強執法

屏東縣潮州鎮近年來發展迅速，是屏東少數人口未減少的鄉鎮，也因發展觀光吸引不少遊客造訪，人車擁擠易釀交通事故。潮州警分局針對今年1至3月交通肇事率進行統計分析，其中延平路與力行巷口交通事故最多，警方將針對易肇事路段加強執法。

警方統計，潮州三大易肇事路口分別為，延平路與力行巷口10件、新生路與金陵街口7件、介壽路與大同路口6件。經分析主要肇事原因為「轉彎車未禮讓直行車」最多，其次為「無號誌路口未依規定停讓」。

為防止交通事故，警方將針對上述路口、時段規畫專案勤務，強化執法密度，尤以違規肇因行為「轉彎車未禮讓直行車」及「未依規定停讓」等行為，加強攔查取締告發。