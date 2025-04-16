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屏東潮州警方公布易肇事交通路段 這個路口要加強執法

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣潮州警分局公布鎮內易交通肇事路段，將加強執法。圖／警方提供
屏東縣潮州警分局公布鎮內易交通肇事路段，將加強執法。圖／警方提供

屏東縣潮州鎮近年來發展迅速，是屏東少數人口未減少的鄉鎮，也因發展觀光吸引不少遊客造訪，人車擁擠易釀交通事故。潮州警分局針對今年1至3月交通肇事率進行統計分析，其中延平路與力行巷口交通事故最多，警方將針對易肇事路段加強執法。

警方統計，潮州三大易肇事路口分別為，延平路與力行巷口10件、新生路與金陵街口7件、介壽路與大同路口6件。經分析主要肇事原因為「轉彎車未禮讓直行車」最多，其次為「無號誌路口未依規定停讓」。

為防止交通事故，警方將針對上述路口、時段規畫專案勤務，強化執法密度，尤以違規肇因行為「轉彎車未禮讓直行車」及「未依規定停讓」等行為，加強攔查取締告發。

警方呼籲，民眾行經路口時務必放慢車速、注意路況，尤其在無號誌或視線死角路口，更應主動停讓、遵守交通規則，確保行車安全。同時將持續透過宣導與強力執法雙管齊下，營造安全、順暢的交通環境，減少交通事故發生。

屏東縣潮州警分局公布鎮內易交通肇事路段，將加強執法。圖／警方提供
屏東縣潮州警分局公布鎮內易交通肇事路段，將加強執法。圖／警方提供

交通事故 屏東縣

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