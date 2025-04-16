聽新聞
0:00 / 0:00
屏東潮州警方公布易肇事交通路段 這個路口要加強執法
屏東縣潮州鎮近年來發展迅速，是屏東少數人口未減少的鄉鎮，也因發展觀光吸引不少遊客造訪，人車擁擠易釀交通事故。潮州警分局針對今年1至3月交通肇事率進行統計分析，其中延平路與力行巷口交通事故最多，警方將針對易肇事路段加強執法。
警方統計，潮州三大易肇事路口分別為，延平路與力行巷口10件、新生路與金陵街口7件、介壽路與大同路口6件。經分析主要肇事原因為「轉彎車未禮讓直行車」最多，其次為「無號誌路口未依規定停讓」。
為防止交通事故，警方將針對上述路口、時段規畫專案勤務，強化執法密度，尤以違規肇因行為「轉彎車未禮讓直行車」及「未依規定停讓」等行為，加強攔查取締告發。
警方呼籲，民眾行經路口時務必放慢車速、注意路況，尤其在無號誌或視線死角路口，更應主動停讓、遵守交通規則，確保行車安全。同時將持續透過宣導與強力執法雙管齊下，營造安全、順暢的交通環境，減少交通事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言