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高雄輕軌「過站不停」卡在半路 乘客嚇：駕駛又睡了？

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄輕軌上月29日發生司機員行經C29樹德家商站時過站不停，發現後立即停車回報並折返回月台。記者宋原彰／翻攝
高雄輕軌上月29日發生司機員行經C29樹德家商站時過站不停，發現後立即停車回報並折返回月台。記者宋原彰／翻攝

高雄輕軌上月29日發生司機員行經C29樹德家商站時過站不停，司機員疑似恍神後，隨即發現並立即停車、折返回月台；據搭乘民眾指出，當時前方路口已是黃燈，司機員仍往前行駛、違規闖越路口，行駛一段後又停在路中長達3分鐘，阻礙左右來車通行，交通一度大亂；捷運公司坦承疏失，將依規定懲處，並加強專案訓練及考核。

該輛輕軌列車上月29日在行經樹德家商站逆行方向月台時未慢速行駛，反而過站不停，司機發現後逕自停在大順路、建興路口；民眾表示，列車在通過路口前，號誌已經轉為黃燈，質疑是司機「打瞌睡」未注意，違規穿越路口後，又在建興路口中央處停車約3分鐘，造成交通混亂。

高捷公司回應，該列車當日早上9點17分由司機員駕駛到C29樹德家商站時發生人為疏失，以致於樹德家商站過站不停，司機員後續發現後立即停車回報，惟列車停車位置仍有部分車廂阻礙路口，司機員經行控中心授權後將列車折返回C29逆行月台，讓旅客上下車，公司對此深感抱歉，針對本案司機員疏失，內部已依相關管理規定進行懲處，並對該員加強專案訓練及考核。

高捷強調司機員若行駛過程睡著，列車均有安全設計，操作裝置若感受駕駛的握力放鬆，即會立刻停駛，後續調查司機員當時並未鬆手，因此判斷並非睡著，僅是一時疏失、未注意，公司會依規定懲處並改進。

高捷 高雄輕軌

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