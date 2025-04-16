高雄捷運黃線動工釀586棵樹消失 護樹團體轟陳其邁失職

高雄捷運黃線工程去年11月動工，最先施工的澄清路段屬YC03土建統包工程，將設置4座捷運站，日前全段已作交通維持施工和路樹遷移作業，整條路586株路樹遭移植、移除，路樹團體砲轟「陳其邁指導亂砍樹！」指黃線屬潛遁工法，但潛遁區、明挖區的樹全被砍，當初輕軌施工期能採消減車位車道維持交通、盡可能保留樹，黃線工程卻要犧牲路樹。

高捷黃線全長22.9公里，將建1座高架車站、22座地下車站，目前進度3.61%，超前0.19%，因物調經費調漲，經費增至2368億元，完工期延長至2034年通車；黃線路線為Y字形，去年11月率先進場施作的YC03標土建統包工程位於澄清路段(大埤路至三多一路間)，全長約3.03公里，設有Y5、Y16、Y17及Y18共4座地下車站。

捷運黃線在2022年3月獲行政院核定後，已完成全線機電系統、軌道以及第一階段土建標YC01、YC02及YC03工程招標作業，第二階段細部設計也已辦理中。其中YC03工程4座地下車站最先施工，已陸續架設施工圍籬，車站間採潛盾隧道工法，而澄清路東側人行道、分隔到上原本有整排路樹，近期遭全數移植，引發路樹團體質疑其正當性。

森林城市協會理事長莊傑任表示，黃線捷運站體採明挖施工，抵觸路樹無可厚非，但其餘工程段採潛盾法，澄清路潛盾區上方的上百棵印度紫檀老樹卻被砍伐，極不合理，「樹被斷頭，現場非常悽慘」，市府稱是為維持短期交通順暢，而當初大順路輕軌施工期能取消停車位、縮減車道、調降限速即維持交通並保留樹，黃線施工卻要犧牲路樹。

莊傑任表示，捷運黃線接下來會經過國泰路、民族、民權、民生路，全是林蔭大道，「造捷運局做法，全高雄主幹道不再有路樹！」陳其邁在第一任期能避免輕軌工程影響路樹，第二任期卻放任路樹消失，澄清路段工程僅有1、2年，路樹卻是永久移植，接下來迎接夏季，市民卻只能在沒有路樹遮蔭的城市生活。

去年11月高市召開「高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會」，莊傑任曾在會中表達潛盾段應保留樹，但市府仍請學者判斷樹木會抵觸工並評估移植價，但移植對樹的衝擊很大，許多樹在移植過程即死掉，而樹木移植更不可能把樹斷頭，顯示高市府對樹木的粗暴。

捷運局回應，為滿足黃線捷運站體施工與行車道路空間需求，澄清路正進行交維第0階段(前期工程)施工和路樹遷移作業，皆依高雄市樹木修剪相關規定程序辦理，施工前委託屏科大森林系教授黃安評估並提出植栽移植計畫，考量部分樹木中空、病蟲害和結構缺陷，移植存活率低或不具移植價值，決議移除306株、現地移植280株。