中正高工運動場變更商業區在地反彈 民代提出解套方式

中正高工代管體育場土地，市府僅占1成5、台糖占5成、軍備局3成多，現正都市計畫變更，把27%土地變為商業用地。市議員陳麗娜今天上午在議會質詢指出，當地民眾認為限縮活動空間，一面倒反對商業開發，建議市府與台糖協議合作開發為運動中心。高雄市副市長林欽榮說，會與台糖溝通，在後續招商時納入運動中心。

中正高工體育場用地面積約4.64公頃，其中台糖公司持有土地約2.38公頃，軍備局1.56公頃，剩下的0.69公頃是高雄市的土地，台糖與軍方無償借給高市府興建綜合運動場，由中正高工使用管理，到1993年5月終止。

之後軍方請高市府清除地上物，但市府認為徵收或租用金額龐大，導致後續土地未徵收，台糖因此提出民事訴訟，高雄地方法院在2011年7月判決高雄市政府敗訴。

陳麗娜說，當地民眾認為不該在大家運動的區域，蓋這麼多住宅，反對商業開發；但不可能讓台糖不開發，若不能維持現狀，應朝體育園區方向進行重劃。

陳麗娜建議市府與台糖合作開發運動中心，民眾不用改變運動習慣，市府也能把運動的場地拿回來，台糖也拿到該有的利益。

前鎮區的林姓男子說，從高中時代就會到中正高工的運動場打籃球，很擔心變更為商業區後，運動場的土地蓋起大樓，少了一個打籃球的場地，希望市府要保留籃球場。

林欽榮說，中正高工代管的體育場，一直以來就是高市府占用台糖、軍備局的土地，不僅租約到期，還被法院判賠2億5179萬元，目前規劃把體育場用地4.6公頃變更為第四種商業區1.07公頃及學校用地3.57公頃，「是不得已的做法」。