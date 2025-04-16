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台電塔山電廠擬擴建2機組 金門縣府表達支持盼兼顧環保

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣電力公司塔山發電廠擬增設第十一、十二號機組，昨日由廠長李枝榮（右三）率副廠長陳啟賢與經理董振達等一行人，前往金門縣政府拜會，向縣長陳福海（左四）簡報擴建計畫。圖／縣府提供
台灣電力公司塔山發電廠擬增設第十一、十二號機組，昨日由廠長李枝榮（右三）率副廠長陳啟賢與經理董振達等一行人，前往金門縣政府拜會，向縣長陳福海（左四）簡報擴建計畫。圖／縣府提供

台灣電力公司塔山發電廠擬增設第11、12號機組，昨日由廠長李枝榮率副廠長陳啟賢與經理董振達等一行人，前往金門縣政府拜會，向縣長陳福海簡報擴建計畫，並爭取地方支持。台電強調，此次增設兩組新型火力發電機組，將導入低污染設備，兼顧供電穩定與環境保護，盼為金門地區未來十年穩定供電奠定基礎。

塔山電廠表示，因應用電負載成長與老舊機組汰換需求，台電規劃投資約50億元，增設兩部火力發電機組，預計於民國119年投入商轉。新機組將設於現有九、十號機組旁，以充分利用現有廠區空間，並提升整體發電效率。

李枝榮指出，台電總公司對此案高度重視，副總經理已指示成立溝通小組，後續將由高層再次赴金與縣府進行深入交流，確保新建機組符合地方發展與民意需求。他強調，新型設備不僅能提高能源效率，也能有效降低空氣污染，實現產業發展與環境保護的雙重目標。

對此，金門縣長陳福海表示歡迎，並表示縣府全力支持相關建設，他指出，金門相較本島環境單純，塔山九、十號機組當年設置因遠離村落、阻力較小，11、12號機組若同樣選址得宜、減少影響，應可順利推動；陳福海強調，金門民眾期待穩定電力供應，縣府也將配合協助解決過程中可能面臨的問題。

依照台電規劃，該計畫目前正進行可行性評估，預計於今年8月報請經濟部核定，明年聘定工程顧問公司後，將展開環境影響評估並召開地方說明會，機組安裝期程約為兩年半，預計民國119年底前完成並取得電業執照，正式投入商轉。

台電 金門 陳福海

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