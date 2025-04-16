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高雄與紐約橘郡締姊妹市 致力打造智慧城市

中央社／ 高雄16日電

高雄市政府昨與美國紐約州橘郡締結姊妹市，高雄市長陳其邁表示，高雄與橘郡都致力打造智慧城市與邁向淨零轉型，盼未來在多元領域發展緊密合作關係，展現台美城市交流成果。

高雄市長陳其邁昨與橘郡郡長史蒂文・紐豪斯（Steven M. Neuhaus）率領市府團隊，在美國在台協會高雄分處長張子霖等人見證下，透過視訊與美國紐約州橘郡（Orange County, NY）簽署姊妹市協議。

陳其邁致詞表示，高雄與橘郡同樣致力於打造智慧城市與邁向淨零轉型，期待雙方創造更多經貿及各領域合作機會，共同提升智慧城市的發展應用與競爭力。

紐豪斯致詞表示，橘郡與高雄在各領域有許多能夠彼此學習之處，他也會盡力發揮影響力，為良好的美台關係努力。

張子霖指出，很榮幸見證最新的美台姊妹市關係，相信簽約是2座城市合作的基礎，期待高雄與橘郡未來在文化、教育、經濟領域及危機處理應變上能發展多方面的交流。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿指出，橘郡為美國紐約州第5大行政區，是著名的美國西點軍校所在地，更是紐約州首個獲得認證的「氣候智慧社區」（Climate Smart Community），積極推動環境永續與智慧治理。

紐約州橘郡為高雄第42個姊妹市及友好夥伴城市，高雄市行政暨國際處長張硯卿說，市府持續拓展與國際城市的夥伴關係，強化高雄的城市國際能見度，也促成與國際城市的友誼與長遠合作關係。

美國在台協會 關係

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