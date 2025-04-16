屏東縣推微型保險助弱勢 開辦迄今理賠金額逾1200萬元

屏東縣政府攜手南山人壽慈善基金會開辦「傷害」及「微型火災不便費用保險」，從2016年開辦至今有59名獲理賠，理賠金額逾1200萬元。

社會處指出，從2016年起推動傷害微型保險照顧弱勢民眾，縣府為設籍屏東縣15歲至75歲列冊低收入戶、中低收入戶者及15歲至60歲領有輕度、中度身心障礙證明者主動投保，若其於保險期間內不幸發生意外，導致失能或身故時，被保險人或受益人便可依保單條款獲最高30萬元保險金，以因應急難事故，讓弱勢民眾面對意外事故時能獲資源挹注，免於家庭生活頓失依靠。

社會處表示，微型傷害保險納保人數逾4萬人，有47名弱勢家戶獲得理賠。

另外，2023年起，屏縣府再次攜手南山人壽慈善基金會，推出全國首張「微型火災不便費用保險」，主動為屏東縣的低收入戶及中低收入戶投保，其居住處所若不幸遭遇火災事故，將及時獲得每人定額8000元的火災不便理賠保險金，使其能多元抵禦受災風險並獲得保障。開辦迄今累計有12名獲協助。

屏縣社會處長劉美淑說，感謝南山人壽慈善基金會與縣府攜手照顧弱勢民眾，微型保險投保費用是由財團法人南山人壽慈善基金會全額捐助，迄今捐助保費達4400萬元，弱勢家戶無需負擔費用，由縣府主動協助符合資格者投保，保障其權益。