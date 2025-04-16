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屏東縣推微型保險助弱勢 開辦迄今理賠金額逾1200萬元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府與南山人壽慈善基金會、南山產物共訪微型保險保戶，協助理賠申請事宜，以慰問對受災家庭的深切關懷。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣政府與南山人壽慈善基金會、南山產物共訪微型保險保戶，協助理賠申請事宜，以慰問對受災家庭的深切關懷。圖／屏東縣政府社會處提供

屏東縣政府攜手南山人壽慈善基金會開辦「傷害」及「微型火災不便費用保險」，從2016年開辦至今有59名獲理賠，理賠金額逾1200萬元。

社會處指出，從2016年起推動傷害微型保險照顧弱勢民眾，縣府為設籍屏東縣15歲至75歲列冊低收入戶、中低收入戶者及15歲至60歲領有輕度、中度身心障礙證明者主動投保，若其於保險期間內不幸發生意外，導致失能或身故時，被保險人或受益人便可依保單條款獲最高30萬元保險金，以因應急難事故，讓弱勢民眾面對意外事故時能獲資源挹注，免於家庭生活頓失依靠。

社會處表示，微型傷害保險納保人數逾4萬人，有47名弱勢家戶獲得理賠。

另外，2023年起，屏縣府再次攜手南山人壽慈善基金會，推出全國首張「微型火災不便費用保險」，主動為屏東縣的低收入戶及中低收入戶投保，其居住處所若不幸遭遇火災事故，將及時獲得每人定額8000元的火災不便理賠保險金，使其能多元抵禦受災風險並獲得保障。開辦迄今累計有12名獲協助。

屏縣社會處長劉美淑說，感謝南山人壽慈善基金會與縣府攜手照顧弱勢民眾，微型保險投保費用是由財團法人南山人壽慈善基金會全額捐助，迄今捐助保費達4400萬元，弱勢家戶無需負擔費用，由縣府主動協助符合資格者投保，保障其權益。

社會處指出，若設籍屏東縣的低（中低）收入戶或者領有輕度或中度身心障礙證明民眾，因故遭遇意外不幸亡故、致障失能或是低（中低）收弱勢家戶遭遇火災，都可就近洽詢鄉鎮市公所或社會處（08-7320415轉5412鍾小姐）諮詢微型保險事宜。

屏東縣政府社工訪視火災受災家戶，向民眾說明理賠方式，以因應急難事故。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣政府社工訪視火災受災家戶，向民眾說明理賠方式，以因應急難事故。圖／屏東縣府社會處提供
屏東縣政府與南山產物共同訪視微型保險保戶，向家屬表達慰問關懷。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣政府與南山產物共同訪視微型保險保戶，向家屬表達慰問關懷。圖／屏東縣政府社會處提供

保險 屏東縣政府 火災

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