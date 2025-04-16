高雄這條路4年跳電27次 居民哀求電纜下地

高雄鼓山三路有3公里的路段電纜未下地，因動植物碰觸、設備事故或颱風，4年造成27次跳、停電，民眾怨聲載道。議員說，居民希望纜線地下化，台電與市府過去1年來已多次會勘，希望能盡速執行。台電說，今年財務狀況嚴峻，暫緩辦理鼓山三路電纜地下化工程；工務局說，下周三將邀集台電等單位研商解決方案。

居民說，該路段比起鼓山三路其他區域，跳停電的機率比較高，「很多人都把手電筒放在隨手拿得到的地方」，以前更是經常看到電線冒出火光，隨後就跳電。另一居民說，有時停電後走到外面查看，結果其他地方的電燈還是亮的，「表示只有我們這裡沒電」。

市議員簡煥宗說，他去年就幫居民向市府及台電反映，希望能爭取此路段纜線下地；由於部分路段緊鄰軍用地，過去1年來，他與立法委員黃捷會同工務局、台電及軍方，辦理多次現勘、協調會議，但台電經費卻尚未完成規劃，導致至今仍無法執行。

簡煥宗表示，該路段在2020年至2023年，曾發生24次跳電，其中有8次是因為動、植物碰觸。台電說，該路段去年3次跳電，第1次是因為7月的凱米颱風、第二次是10月的山陀兒颱風，第3次是12月架空電纜故障，今年至今尚未發生跳電。

台電高雄區處說，鼓山三路電纜下地計畫已討論多年，但因該路段下方有1處大箱涵，無法進行施作；今年2月多次現勘、協調會議後，決議建榮路至新疆路區間，改在人行道進行電纜下地的工程，但因人行道上方有既設綠帶、樹木、候車亭，公共自行車站體牴觸，需在樹木移植並遷建相關設施後，才可辦理後續地下化程序。

台電高雄區處表示，鼓山三路電纜地下化工程已完成初步規劃，但設計圖面尚未完成，所以無法估計出工程總經費，加上今年台電財務狀況嚴峻，因此已在今年3月暫緩辦理。現階段為加強穩定供電，已加強樹修、測溫巡檢，並針對既有設備進行被覆化，致力減少事故發生。