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都更案停滯 民代促高市府介入

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市民族社區屋齡超過40年，住戶多達2千多戶，推動都更多年，意見整合困難。記者徐白櫻／攝影
高雄市民族社區屋齡超過40年，住戶多達2千多戶，推動都更多年，意見整合困難。記者徐白櫻／攝影

高雄城中城大火後，老舊大樓安危檢討聲浪不停，議員指全市屋齡30年以上房子逾64萬戶，都更與危老重建卻是全國後段班，去年僅核准1件都更案，中興公寓及民族社區兩案停滯不前，要求市府檢討，公權力介入避免產生釘子戶。都發局表示，相關辦法下個會期送議會討論。

內政部統計去年都更核定件數，台北市37件、新北市25件，高雄1件墊底，副議長曾俊傑質疑「高雄與台北是南北相應的城市，怎會整年度只有1件？」

曾俊傑表示，超過50年房子很多，地震強度高，老宅存在危險性，中興公寓鋼筋裸露，民族社區也輔導很久，都沒有進度。

都發局長吳文彥則回應，將透過公辦都更方式取得200戶房舍，用來與民族社區居民交換現有住屋；中興公寓則希望以危老改建方式進行。

議員黃紹庭說，危老重建條例上路8年，北市核定988件、新北602件、台中838件、高雄416件，遠不如其他縣市；都更常面臨釘子戶問題，必須讓實施者可依法拆除，否則會產生法律訴訟，目前北市、新北已上路，連一輩子可能都不會碰到都更的澎湖縣也有類似法源，高雄也應制定代拆實施辦法。

吳文彥回應，代拆辦法是中央授權的行政法規，已在局務會議討論過，預計今年下半年可提出。

公寓 都更

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